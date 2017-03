Maersk vervangt papierwerk bij transport door eigen blockchain

Als Maersk een container van pakweg Oost Afrika naar Antwerpen verscheept, dan gaan daar stempels en officiële papieren toestemmingen mee gepaard. Ongeveer 30 mensen komen in aanraking met de administratie van een enkele container. Telkens worden officiële documenten grondig nagekeken en worden nieuwe documenten opgesteld. Genoeg is genoeg, denken ze bij Maersk. De grootste rederij ter wereld gaat in zee met IBM voor de implementatie van een blockchain als alternatief administratiesysteem.

De blockchain is in essentie een digitaal grootboek. Het boek neemt de vorm aan van een ketting waaraan je informatie kan toevoegen. Die informatie kan gegevens over iemands digitale bitcoinportemonnee bevatten maar het systeem werkt net zo goed met contracten of officiële documenten. Eens gegevens zijn toegevoegd aan de ketting, is het onmogelijk om ze nog te veranderen.

Officiële digitale documenten

Maersk wil zijn containers nu traceren met de hulp van de Blockchain. De ketting maakt het mogelijk om één officieel digitaal document aan een container te koppelen. Eens geïntegreerd in de Blockchain kan iedereen het document bekijken en bestaat er geen twijfel over de echtheid ervan. Iedereen die deelneemt aan de blockchain heeft er toegang toe. In theorie zouden havenautoriteiten wereldwijd kunnen deelnemen aan de Maersk-ketting. Zij kunnen vervolgens in één oogopslag digitaal nakijken of al het papierwerk in orde is, en een container op weg is naar de juiste bestemming.

Maersk verscheepte al bloemen vanuit Kenya, appelsienen vanuit Californië en ananassen vanuit Colombia met het systeem maar een volledige implementatie schuilt nog niet om de hoek. Om komaf te maken met het papierwerk moeten alle instanties op een gegeven route intekenen op de blockchain. Wil Maersk papierwerk compleet verbannen, dan moeten alle partners wereldwijd akkoord zijn met het gebruik van de ketting. Dat zou nog vijf tot tien jaar kunnen duren.

De intenties van Maersk tonen aan hoe belangrijk de blockchaintechnologie voor de toekomst kan zijn. Alle vormen van contracten kunnen in principe op een veilige manier door een ketting beheerd worden. Denk dan niet alleen aan geld of containers, maar ook notariële aktes en andere officiële documenten.