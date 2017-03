Microsoft Teams vanaf volgende week publiek beschikbaar

Microsofts zakelijke chatplatform – Microsoft Teams – wordt volgende week publiek beschikbaar gemaakt. Sinds de lancering in november werd het platform toegankelijk voor Office 365-gebruikers, maar bevond het zich nog in een preview-modus.

De publieke lancering gaat gepaard met een online conferentie waarin enkele nieuwe functies uit de doeken worden gedaan. De laatste maanden werd er nog steeds gesleuteld aan het platform, en de toevoegingen die in de preview-modus werden geïntroduceerd worden tijdens de webcast wellicht op een rijtje gezet.

Microsoft Teams werd gepresenteerd als Microsofts antwoord op populaire chatapplicaties zoals Slack en Cisco Spark. Net zoals op die platformen, is het bij Microsofts oplossing mogelijk om te chatten in groep of in een privégesprek, videoconferenties te houden en documenten te delen. Microsoft profileert zich vooral door de grotere bedrijven aan te spreken, en maakt het makkelijker om snel te schalen en het platform makkelijk te beheren. Bovendien kan het bedrijf rekenen op een potentiële gebruikersbasis die de gebruikersaandelen van andere chatapplicaties in het niet doen vallen. Teams is namelijk een onderdeel van Office 365, waarmee Microsoft meteen een voet in de deur krijgt bij de circa 85 miljoen bestaande abonnees.