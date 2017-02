Gratis trainingkit voor Belgische kmo’s moet werknemers sensibiliseren rond cybersecurity

Op de website van de Cyber Security Coalition wordt een gratis cybersecuritykit ter beschikking gesteld. De kit werd samengesteld door de Coalition, in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België, en moet organisaties leren hoe ze zich kunnen beschermen tegen cyberaanvallen.

Wachtwoorden, phishing, social engineering

De gebundelde informatie draait rond drie brandende vragen rond cybersecurity:

• Hoe maak ik een sterk wachtwoord?

• Hoe herken ik phishingmails?

• Hoe sterk ik mij tegen social engineering?

Over elk onderwerp biedt de kit een reeks documenten die kunnen helpen om een interne sensibiliseringscampagne op poten te zetten. Zo vinden we in de kit een kant-en-klare PowerPoint-presentatie, een mail voor medewerkers en een postercampagne. Verder voorziet de kit ook een roadbook die je helpt bij het plannen van de campagne en teasermails die de CEO en werknemers van de organisatie warm moeten maken voor het geheel.

Sensibiliseren

Vaak zijn cyberaanvallen afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Bij malware, phishingmails en social engineering bijvoorbeeld, moet de cybercrimineel in meeste gevallen een beroep doen op de gebruiker om op een link te klikken, een bestand te downloaden of informatie door te spelen. Zonder de medewerking van die gebruiker, is het veel waarschijnlijker dat de aanval in het water valt.

Daarom is het bewustmaken van werknemers zo belangrijk, zegt ook voorzitter van de Cyber Security Coalition, Jan De Blauwe. Werknemers bewust maken van de gevaren van het internet en ze leren hoe ze zich kunnen verdedigen is cruciaal om de impact van cyberaanvallen te minimaliseren. “Door je mensen op te leiden in de basics rond cybersecurity (cyberhygiëne), kan je al een aantal cyber-risico’s beperken,” zegt De Blauwe.

“Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om hun medewerkers te sensibiliseren rond cybersecurity,” beaamt Miguel De Bruycker, directeur van het CCB. “Dit zal ook een positieve impact hebben op de bescherming van ons land tegen cyberaanvallen.”

Geïnteresseerden kunnen de kit op de website van de Cyber Security Coalition gratis downloaden, in het Frans of Nederlands.