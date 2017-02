Amazon voorlopige winnaar van strijd om de cloud

AWS heeft zo’n 33,8 procent van de markt in cloudinfrastructuur in handen, volgens cijfers van analysebureau Canalys. Microsoft, Google en IBM zijn de volgende in de ranglijst, maar hun gecombineerd marktaandeel bedraagt slechts 30,8 procent. Op een afstand volgen ten slotte nog Alibaba en Oracle met 2,4 en 1,7 procent respectievelijk, terwijl de rest van de markt gedeeld wordt door kleinere dienstverleners. Canalys voorspelt bovendien dat de totale markt met 46 procent zal groeien tegenover 2016, waardoor de totale waarde uitkomt op 52,2 miljard euro.

Cloudproviders blijven strijden om hun deel van de koek, maar het lijkt erop alsof Amazon voorlopig niet te kloppen is. De cloudkoning versterkt zijn grip op de markt verder door aan een snel tempo wereldwijd datacenters neer te planten. Op dit moment beschikt de gigant in Europa over 42 ‘availability zones’, regio’s waarin een of meerdere datacenters zijn neergestreken, waarvan 7 in Europa. Regio’s zoals Parijs en Ningxia, in China, staan nog op het programma.

Die wereldwijde expansie is een trend die ook zichtbaar wordt bij de andere leidende cloudproviders, zoals Google en Microsoft. Ook zij trekken weg van de Verenigde Staten en stemmen hun diensten af op de buitenlandse markt. “Strenge wetten met betrekking tot datasoevereiniteit, en de eisen van klanten dwingen clouddienstverleners om datacenters te bouwen in belangrijke markten zoals Duitsland, Canada, Japan, Verenigd Koninkrijk, China en het Midden-Oosten; waar persoonlijke data steeds meer en meer in faciliteiten opgeslagen moeten worden die fysiek binnen dat land gelegen zijn,” verduidelijkt Daniel Liu, onderzoeksanalist bij Canalys.