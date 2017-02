Silicon Valley protesteert in brief aan Trump

De immigratieban zorgt ervoor onder andere vluchtelingen en burgers uit zeven landen (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Yemen) sinds vorige week geen toegang krijgen tot de Verenigde Staten. De ban zou een tijdelijke maatregel zijn, en moet terroristen uit het land weren, aldus de Trump-administratie. De verordening zorgde echter al voor veel consternatie. Zo werden aanvankelijk ook wettelijke verblijvers in de VS – de ‘green card holders’ – de toegang versperd, en zouden christelijke vluchtelingen later ook voorrang krijgen op anderen. Sinds de invoering gaf de ban dan ook aanleiding tot protestacties over het hele land.

‘Beste President Trump’

De brief uit Silicon Valley is een van de eerste gecoördineerde acties van Amerikaanse techbedrijven. Onder andere Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft zouden eraan meewerken.

In een voorlopig versie die Recode kon bemachtigen, wordt beschreven hoe de bedrijven zich zorgen maken over het onverbiddelijke immigratiebeleid. Ze zeggen dat de VS sterker worden gemaakt door immigranten en dat zijzelf afhankelijk zijn van “immigranten van allerlei achtergronden” om hun bedrijven te doen groeien. Een overkoepelend en veralgemeend initiatief om alle immigranten te bannen, is dan ook niet “de juiste aanpak”, schrijven de techleiders. “In een globale economie is het cruciaal dat we de besten en slimsten van over heel de wereld blijven aantrekken.”

DACA-dromers

Verder hebben de bedrijven het over het belang van het DACA-programma, de Deferred Action for Childhood Arrivals, die minderjarige vluchtelingen zonder papieren toelaat een tijdelijke verblijfsvergunning biedt om in de VS te werken en studeren. Zo’n 750.000 mensen zouden er gebruik van maken: ‘Dromers’ die mogelijk het land uit kunnen worden gezet indien de immigratieban van toepassing is. “Het verwijderen van deze bescherming door de hernieuwingen [van de tijdelijke verblijfsvergunning, red.] te verbieden, zou het programma effectief beëindigen en het onmogelijk maken voor deze Dromers om te werken en te leven zonder de angst voor deportatie.”

Online protest

De techbedrijven lobbyde al eerder voor een versoepeling van het visumprogramma om overzees talent aan te trekken. Nu in plaats daarvan de regels worden verstrengd, lijkt de sector te steigeren in protest. Leiders in Silicon Valley lieten al eerder hun ongenoegen online blijken. Zo zei Satya Nadella, CEO van Microsoft, dat hij zal blijven werken rond het thema, omdat hij “als immigrant en CEO” zelf de positieve impact van immigratie heeft kunnen ervaren.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg riep op om trots te zijn op de VS als “natie van immigranten” en liet weten dat het viseren van mensen die geen dreiging vormen, burgers minder veilig zou houden. Tegelijkertijd overwegen zowel Apple en Amazon om rechtszaken aan te spannen tegen de controversiële immigratieban.