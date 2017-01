Technologische sector in België goed voor 3.000 jobs in 2016

Volgens vereniging Agoria werden vorige jaar 3.000 jobs gecreëerd in de Belgische, technologische sector. Voor dit jaar worden netto 200 nieuwe banen verwacht, rekening houdend met de sluiting van het Waalse Caterpillar-vestiging waardoor 2.200 jobs verloren zullen gaan.

Groei en meer investeringen

De cijfers die Agoria verder bovenhaalt, suggereren dat het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven in Europa weer licht stijgt, na het dieptepunt van 5,33 procent in 2015. Vorig jaar bedroeg dat aandeel 5,4 procent en dit jaar zou de sector de 5,65 procent kunnen halen. Bovendien werd er in 2016 ook meer geïnvesteerd. Belgische technologiebedrijven investeerden 4 procent meer dan het jaar daarvoor, wat het totaal brengt op meer dan 2,5 miljard euro. Agoria voorspelt dat ook die stijging zich volgend jaar zal doorzetten.

De groei in de technologische sector in ons land wordt geraamd op 2 procent; een bescheiden, maar positieve evolutie. “Digitalisering blijft een groei- en jobmotor,” concludeert Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Indexsysteem hervormen

Om de vooruitgang te blijven ondersteunen, stelt hij voor om het indexsysteem te hervormen. “De loonmatiging van de voorbije jaren hielp onze export vooruit en zorgde hier voor banen,” zegt Lambotte. “Indien we de loonmatiging nu stopzetten, zal dit banen kosten. Met name de hoge inflatie en de koppeling hiervan aan ons automatisch indexsysteem bedreigt onze verbeterde concurrentiepositie.”

“Geef iedereen een indexering tot het minimumloon van 1560 euro,” besluit de CEO. “Voor de laagste lonen verandert bijna niets, vooral de hogere lonen krijgen minder indexering. Zo bouwen we onze loonkosthandicap verder af, blijven we banen scheppen en houden we de inflatie beter onder controle.”