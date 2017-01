CCB moet Belgische politici beschermen, volgens staatssecretaris De Backer

De Backer waarschuwt in een gesprek met De Morgen tegen cyberaanvallen die Belgische partijen kunnen viseren. Behalve de Belgische overheid zouden ook politici en politieke partijen daarbij gevaar lopen. “Ook in ons land zijn grootschalige cyberaanvallen niet meer uit te sluiten. Het is afwachten of we daartegen bestand zullen zijn. We moeten ons beter wapenen.”

De staatssecretaris meent dat die taak te beurt valt aan het Centrum voor Cybersecurity (CCB). Het centrum fungeert als centrale autoriteit in het beleid en de bewustmaking rond cyberveiligheid in België, en staat in voor de bescherming van bijvoorbeeld de servers van de overheid. De Backer vindt dat het CCB behakve de overheid, ook politici en hun partijen online moet beschermen. Daarnaast ziet hij ook heil in cursussen om politici te wijzen op de gevaren van het internet. “Die [cursussen] kunnen waardevol zijn om stomme uitschuivers te voorkomen. Iedereen moet de gevaren kennen.”

Of het CCB die extra werklast op zich kan nemen, is op z’n minst twijfelachtig, zegt professor in computerbeveiliging Bart Preneel eveneens aan De Morgen. Het Centrum beschikt op dit moment over nog geen tien medewerkers, terwijl er veel meer werkkrachten nodig zijn om voldoende bescherming te bieden tegen grootschalige cyberaanvallen. “Kerncentrales, ziekenhuizen, verkeersinfrastructuur: ook die vallen te hacken,” voegt Preneel toe. “Politieke partijen beschermen is belangrijk, maar niet de eerste zorg.”