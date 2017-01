Aangetekende zending kan voortaan via e-mail

Het Waals-Brabantse bedrijf Ipex lanceert hiervoor een oplossing die werkt via een plug-in voor de e-mailsoftware Outlook. De technologie hiervoor komt uit Nederland, waarbij voor klanten wel eerst een specifieke e-mailomgeving moet worden opgezet. Daarna heeft een aangetekende zending per e-mail juridisch dezelfde waarde als zijn papieren tegenhanger.

Goedkoper

De nieuwe dienst is conform de EU-verordening 910/2014, en biedt “een sterkere rechtsgeldigheid dan de papieren aangetekende zending”, stelt Ipex op hun website. Ipex garandeert de authenticiteit en inhoud van de boodschap, en biedt systematisch een ontvangstbewijs aan.

Een aangetekende zending versturen via e-mail is aanzienlijk goedkoper dan via de traditionele manier. Zo kost bij bPost een aangetekende zending tot 6 euro per brief. Volgens De Tijd zou Ipex tussen 0,23 en 0,697 euro vragen voor een aangetekende elektronische zending, afhankelijk van het volume dat wordt afgenomen.

Op de website www.digitaalaangetekend.be wordt de werking van de dienst uitgelegd in een video, al lijkt dit momenteel nog een doorslagje te zijn van de Nederlandse tegenhanger.