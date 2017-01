Wereldwijde omzet in technologie daalt 2 procent in 2017

De vooruitzichten van dit jaar vallen iet of wat tegen voor de technologische industrie, zegt Steve Koenig, onderzoeksdirecteur bij Consumer Technology Association op de conferentie CES in Las Vegas. Het aantal verkochte toestellen zal vertragen en de omzet wordt geschat op 929 miljard dollar (891 miljard euro). Dat is 2 procent minder dan in 2016.

Onzekere wereldeconomie

De oorzaak van de daling zoekt Koenig in een onzekere wereldeconomie, rapporteert VentureBeat. Onder andere gebeurtenissen als de Brexit en het presidentschap van Donald Trump zullen die economie beïnvloeden, wordt er gespeculeerd. Positief is wel dat nieuwe markten, bijvoorbeeld in Azië, snel groeien en het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) wellicht zo’n 3,4 procent zal bedragen: een lichte stijging tegenover 2016.

Verkoop tablets en pc’s stelt teleur

Naast de staat van de wereldeconomie, is de wereldwijde omzet natuurlijk ook afhankelijk van de verkoop van hardware. Smartphones zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de hardwaremarkt en blijven vooral in Azië de leiding nemen, goed voor 39 procent van de wereldwijde verkoop. Een minder goede toekomst voorspelt Koenig voor tablets en pc’s. De tablet-teloorgang zet ook dit jaar nog voort met een verwachte verkoop van 136 miljoen exemplaren in 2017, terwijl dat nog 150 miljoen was in 2016 en 230 miljoen het jaar daarvoor. De pc-markt daalt eveneens tot 50 miljoen, vergeleken met 53 miljoen in 2016. Dan doen wearables, zoals smartwatches, het aanzienlijk beter. Omzet wordt geschat op 21 miljard dollar dit jaar, tegenover slechts 15 miljard in 2016.

In West-Europa wordt de verkoop verwacht te stagneren. De smartphone-markt is relatief stabiel, maar andere toestellen doen het minder goed dan de vorige jaren.