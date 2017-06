Waarom een laptopverbod op vliegtuigen ook goed kan zijn

Ondanks dat Europa een algemeen verbod van laptops en tablets op vliegtuigen geen goed idee vindt, is het idee nog lang niet van tafel verdwenen. De U.S. Department of Homeland Security ziet deze grote elektronische apparaten nog steeds als potentiële bommen omwille van hun grote lithiumbatterij en andere elektronica.

Of de Verenigde Staten nu paranoia reageert of het bij het rechte eind hebben laat ik in het midden, maar laptops verbannen in de passagiersruimte is helemaal geen ramp. Wat dacht je van:

1. Strategisch denken

Geen laptop of tablet betekent dat je effectief strategisch kan gaan denken. Sommige van de allerbeste ideeën komen in je op wanneer je vast zit op een vliegtuig zonder enige vorm van afleiding. Zonder laptop of tablet zal je vermoedelijk minder mailen, heb je geen presentatie om af te werken en moet je niet met stress het batterij-icoontje in het oog houden. En mochten er geen ideeën in je opkomen: geniet van een digitale detox en pas wat meditatie toe.

2. New business

Nieuwe zakelijke toepassingen zullen als paddenstoelen uit de grond schieten. Denk maar aan specifieke in-flight encryptie om je laptop veilig in het bagageruim te bergen. Er kunnen ook laptops worden uitgedeeld door de luchtvaartmaatschappijen, zodat je toch nog kan blijven werken. Die laatste gaat je wel meer kosten, maar mogelijk opent een laptopverbod heel wat deuren voor wie de opportuniteiten grijpt.

3. Minder reizen

Je gaat vermoedelijk (veel) minder zakenreizen inplannen. Wanneer iemand bijvoorbeeld elke dag twee uur moet vliegen, loont het misschien de moeite om op kantoor een degelijke digitale vergaderzaal in te richten. Het zou de luchtvaartmaatschappijen tonnen geld kunnen kosten, maar jij kan tenminste je tijd beter inplannen. Het verlaagt ook de stress om elke dag tijdig op de luchthaven te zijn en je hoeft je nooit meer zorgen te maken dat een vlucht vertraging heeft.

4. Nieuwe doorbraken

Bepaalde technologieën zullen een doorbraak kennen. Denk daarbij aan Samsung DeX, Windows Continuum of ander thin clientoplossingen. Een laptopverbod maakt de baan vrij voor andere technologieën om de plaats in te nemen. Neem voortaan een bluetooth toetsenbord en muis mee om aan je smartphone te koppelen om zo verder te werken. De mogelijkheden zijn natuurlijk niet zo uitgebreid als op je laptop, maar het kan wel helpen voor dagdagelijkse taken zoals mails, Office of andere basishandelingen.