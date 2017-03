Artificieel intelligente Watson steekt handje toe om bedrijfstoestellen te beheren

IBM kondigde vandaag een slimme variant van MaaS360 aan, het ‘unified endpoint management’-systeem (UEM) in de cloud dat het mogelijk maakt om eindtoestellen te beschermen en te beheren vanuit één centrale oplossing. Ook IBM’s cognitive computing-systeem Watson speelt een rol op het platform.

Toenemend arsenaal

Toestellen die op de werkvloer worden gebruikt – smartphones, laptops, wearables, IoT-apparaten – moeten regelmatig worden voorzien van een software-update, een vernieuwd besturingssysteem of een specifieke bescherming tegen een acute malwaredreiging. De verschillende oplossingen om die verzameling aan devices te beheren, zijn echter duur en eisen te veel tijd op, zegt IBM zelf. Omdat ook het arsenaal aan toestellen die werknemers gebruiken op het werk steeds toeneemt, moeten IT-managers bovendien een almaar groter wordende massa aan apparaten in het oog houden, en gebruiken ze daarvoor meerdere gespecialiseerde oplossingen tegelijkertijd, zoals EMM- of MDM-systemen.

Suggesties van Watson

Met het nieuwe UEM -systeem wilt IBM die oplossingen herenigen op één platform, geschraagd op het vernuft van Watson. Het systeem maakt het mogelijk om snel informatie te vergaren, zoals inzichten over nieuwe malware of waarschuwingen over abnormaal gedrag van toestellen.

Enerzijds doet het platform daarvoor beroep op gestructureerde data zoals specifieke klantendata, en anderzijds op ongestructureerde data zoals die van IBM’s eigenste X-Force Exchange-platform, dat zich bezighoudt met het onderzoeken van malwaredreigingen. De informatie die wordt gepresenteerd, is op maat van het bedrijf en de apparaten die intern worden gebruikt, voegt IBM toe. Zo wordt onder andere rekening gehouden met het aantal werknemers, de sector waarin het bedrijf actief is, de meest gebruikte applicaties.

Dankzij de ingebouwde intelligentie stelt MaaS360 bij problemen ten slotte ook oplossingen voor. Wanneer bijvoorbeeld een veiligheidsrisico wordt ontdekt, worden onmiddellijk ook enkele oplossingen met betrekking tot het beleid, patches en ‘best practices’ aangeraden, gebaseerd op de toestellen en de gebruikte apps.

MaaS360 met de Watson-functionaliteit is onmiddellijk beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen het platform gedurende een maand gratis uitproberen.