Blockchain: cryptogeld is maar het topje van de ijsberg

Tijdens hun Checkup-seminarie bespreekt SecureLink de verschillende trends die het technologielandschap de komende jaren zal veranderen. Eén van de belangrijkste trends die het bedrijf hierbij toelicht is blockchain, een gedecentraliseerde databasetechnologie. Blockchain staat voornamelijk bekend als ruggengraat van cryptogeld. Gerrie Smits, Digital Strategy Consultant, legt tijdens het seminarie uit dat de technologie voor veel meer dan alleen bitcoins kan worden gebruikt.

LEES DIT: Het potentieel en de valkuilen van Blockchain

Appelsien

Smits reikt tijdens zijn presentatie een appelsien aan een man in de eerste rij aan. “Dit is hoe blockchain werkt”, vertelt hij. “Zonder de tussenkomst van een derde partij lever ik een product aan iemand die ik niet ken. Wij hebben allemaal gezien dat ik deze appelsien aan hem gaf. Met behulp van een protocol – in dit geval onze ogen – leggen we deze gebeurtenis vast. Vervolgens slaan we de info in onze hersenen op. Aangezien we elkaar niet kennen, is deze transactie gedecentraliseerd bewaard.”

In een perfecte wereld zouden we dan ook geen technologie als blockchain nodig hebben. Indien we een feilloos geheugen hebben en iedereen te allen tijde aandachtig is, zouden we de uitwisseling van een appelsien of een ander product in de hersenen van omstaanders kunnen bewaren. In tegenstelling tot ons brein is de software achter blockchain gelukkig wel feilloos. Je kan er volledig op vertrouwen dat een gebeurtenis correct is vastgelegd, dat deze transactie niet wordt vergeten en dat er achteraf niet gefoefeld kan worden met de informatie.

Ethereum

Blockchain dankt zijn bekendheid aan Bitcoin en andere digitale munten. De waarde van dat cryptogeld groeit exponentieel, waardoor veel mensen de virtuele munten als een goede investering zien. Toch kan je blockchain voor veel meer gebruiken dan alleen digitaal geld. “Het gaat niet om bitcoin,” vertelt Smits dan ook tijdens zijn presentatie. “We zijn nog maar net begonnen. Het potentieel van blockchain is enorm.”

Bitcoin werkt uitstekend om financiële transacties mee te doen, maar het potentieel is veel groter dan dat. Vitalik Buterin – een jonge Rus – bedacht daarom Ethereum, een technologie die een extra laag aan blockchain toevoegt. “Deze laag wordt de application layer genoemd, maar ik noem hem meestal de ‘if this then that’-laag,” aldus Smits.

Bij ethereum moet eerst aan alle voorwaardes voldaan worden alvorens de transactie wordt uitgevoerd. “Ik kan controleren of Sven 35 jaar is alvorens ik hem een appelsien geef,” legt Smits uit. “Ethereum kan je verder eveneens voor de lotto gebruiken. De technologie kijkt na of iemand de juiste cijfercombinatie heeft en overhandigt de juiste persoon vervolgens het prijzengeld.” Een ander voorbeeld dat Smits aanhaalt, gaat over slimme wagens. “Heb je de verzekering van je auto niet betaald, dan zal hij niet starten.”

Gevaar

Smits doet tijdens zijn presentatie niet alleen de voordelen van blockchain en ethereum uit de doeken. De technologie kan immers eveneens slecht nieuws betekenen voor een hoop bedrijven. Momenteel bestaat er vaak een lange keten van bedrijven die diensten leveren aan andere bedrijven, alvorens het eindproduct bij de consument belandt. Blockchain kan de meeste van deze tussenstappen uit de keten doen verdwijnen, waardoor het nut van bepaalde firma’s verdwijnt. “Je moet op zoek gaan naar de waarde van je bedrijf. Je moet jezelf heruitvinden,” geeft Smits als tip.

“In industrieën waar transacties optimaliseren belangrijk is, kan je niet om blockchain heen. Ieder bedrijf moet in aanraking komen met de technologie. Je moet uitzoeken hoe het werkt en op welke manier blockchain een meerwaarde kan geven voor jouw bedrijf. Je moet door een gedecentraliseerde bril kijken om de wereld op een volledige nieuwe manier te zien,” besluit Smits.