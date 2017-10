Het verschil tussen cryptomunten ontleed

Blockchain en bitcoin zijn nog voor veel mensen synoniem. Wie de blockchaintechnologie wat opvolgt, weet intussen dat het potentieel buiten de financiële sector immens is. De toekomst voor veilige digitale logistiek, slimme contracten en digitale aandelen is rooskleurig. De blockchain is echter geboren als fundering van de digitale bitcoinmunt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er vandaag heel wat digitale munten bestaan. Bitcoin ken je wel, Ethereum vermoedelijk ook. Litecoin en Ripple zijn al een stuk minder bekend. Wist je dat er (op het moment van dit schrijven) 209 verschillende digitale munten zijn met een marktkapitalisatie (totale waarde van de munten in omloop) van meer dan tien miljoen dollar? Nemen we één miljoen dollar als ondergrens, dan tellen we al 411 verschillende cryptomunten. Een mens zou van minder hoofdpijn krijgen.

Altcoins

Munten die minder bekend zijn dan de grootste namen gaan door het leven onder de noemer ‘altcoins’. Ze willen een alternatief bieden op de gevestigde waarden en hebben vaak enkele kleine troeven in handen om zich te onderscheiden van de concurrentie. Denk aan snellere of veiligere transacties, of een erg specifiek doel waarvoor je ze kan gebruiken. Alle munten hebben echter één ding gemeen: ze zijn gebaseerd op een blockchain (zie kader). Een blockchain heeft als eigenschap dat ze transparant, maar toch veilig is. Nieuwe munten worden aangemaakt wanneer zogenaamde miners nieuwe informatie aan de blockchain toevoegen. Op die manier worden ze beloond voor hun werk. Dat heeft als resultaat dat er van eender welke cryptomunt een beperkte hoeveelheid digitale munten in omloop zijn. Het is niet zo dat iemand plots tienduizend bitcoins kan ‘bijdrukken’.

Hoewel digitale munten niet tastbaar zijn, zijn ze dus wel schaars. Dat maakt ze economisch interessant. Inherent heeft geen enkele cryptomunt waarde. Bitcoin kon alleen doorbreken omdat mensen bereid waren de digitale munten te wisselen voor dollars en euro’s. Start-ups zoals Coinbase sprongen op die kar en rolden digitale beurzen uit waarop mensen cryptomunten kunnen wisselen voor klassiek geld. Zo ontstaat er op basis van vraag en aanbod automatisch een wisselkoers.

Dat verklaart meteen het bestaan van de honderden verschillende cryptomunten. Zolang er ergens een marktplaats bestaat waar iemand bereid is een gegeven munt te wisselen in dollars of euro’s, kan je een waarde aan de munt toeschrijven. Het systeem is volledig vrij van regulering zodat de enige beperking op het ontstaan van nieuwe cryptomunten de interesse van investeerders is. We overlopen de belangrijkste exemplaren.

bitcoin Op bitcoin na is geen enkele andere cryptomunt echt doorgebroken in het dagelijkse leven. Met bitcoin kan je echt betalen, met obscuurdere munten niet. Ze dienen dus hoofdzakelijk als investering: een schaars goed waarin mensen hun geld beleggen in de hoop dat het spel van vraag en aanbod de waarde van hun investering zal doen stijgen. Precies daarom denken veel experts dat de cryptocurrencymarkt momenteel in een zeepbel zit. Veel mensen hebben er al van gehoord en wagen hun kans met een investering, maar weinigen weten in wat voor product ze precies investeren. Bij bitcoin zelf is dat niet het geval. Omdat je met bitcoin kan betalen in verschillende webshops en zelfs fysieke winkels, kan je de digitale munt gerust naast klassiek geld zetten. In de praktijk heeft het enthousiasme in bitcoin als investeringsgoed het oorspronkelijke nut van de munt echter onderuit gehaald. Het is niet verstandig om belwaarde voor je smartphone te kopen met bitcoin als de waarde van de munten die je hebt op een jaar tijd kan verdubbelen. Bitcoin is zo geëvolueerd naar een digitaal equivalent voor goud: het heeft directe koopwaarde, maar wordt vrijwel uitsluitend als investering behandeld. Momenteel heeft bitcoin een marktkapitalisatiewaarde van maar liefst 72 miljard dollar.

Ethereum Voor de op één na populairste munt, Ethereum, liggen de kaarten al anders geschud. Ethereum heeft helemaal niet de ambitie om met bitcoin te concurreren. De Ether-munt dient uitsluitend als betaaleenheid om het gebruik van het Ethereum-blockchainnetwerk aan te drijven. Ethereum is een publieke blockchain waarop ontwikkelaars zelf toepassingen kunnen ontwikkelen. Als vergoeding voor het gebruik van de blockchain betalen ze in Ether. Voor het gros van de mensen heeft Ethereum echter geen waarde, behalve dan als investeringsgoed. Ze rekenen er op dat de blockchaintechnologie met de hulp van Ethereum zal doorbreken. Meer blockchainapplicaties op het Ethereum-netwerk zorgen voor een grotere vraag naar Ether om die transacties aan te drijven, wat de prijs van een investering in Ethereum dan weer omhoog jaagt. Een Ether is daarom veel meer waard dan het eigenlijke doel er van verantwoordt. Het resultaat is een marktkapitalisatiewaarde van bijna 29 miljard dollar. Je kan een investering in Ether nog het best vergelijken met een investering in olie. Met de olie zelf koop je niets, maar ze dient als grondstof voor tal van industrieën. Wanneer die boomen, verdien jij geld.

Ripple Op de derde plaats, met een totale marktwaarde van ongeveer negen miljard dollar, zit Ripple. Die ‘munt’ is opnieuw niet bedoeld als echt betaalmiddel. Ripple is een token dat het Ripple Transaction Protocol aandrijft. Dat protocol moet grote transacties tussen bijvoorbeeld banken faciliteren. Verschillende grote bedrijven zoals Santander en UniCredit maken gebruik van de blockchaintechnologie. Een investering in Ripple is zo opnieuw een investering in een erg specifieke grondstof met de verwachting dat de Ripple-technologie het de komende jaren erg goed zal doen.

Bitcoin Cash Met een marktkapitalisatie van meer dan zes miljard is Bitcoin Cash de tweede echte cryptomunt in onze lijst. Net als het klassieke bitcoin heeft Bitcoin Cash de ambitie om een betaalmiddel te zijn dat functioneert naast klassiek geld. De munt ontstond toen een deel van de miners afsplitsten van het ‘gewone’ bitcoin. De blockchain van beide munten is identiek tot op het moment van de afsplitsing. Iedereen die toen al bitcoin had, bezit zo automatisch ook Bitcoin Cash. Zo is de 6 miljard dollar die de munt waard is op het moment van de afsplitsing de facto uit het niets gecreëerd. Dat de koers van Bitcoin Cash niet fataal is gekelderd, en de koers van de klassieke bitcoin zichzelf niet gecorrigeerd heeft na de splitsing, illustreert verder dat er iets erg vreemd gaande is met de waardering van cryptocurrency. Het voornaamste verschil tussen bitcoin en Bitcoin Cash (naast de koers) heeft te maken met snelheid. De Cash-variant kan meer transacties verwerken, maar concentreert het beheer van de blockchain omwille van technische redenen meer bij datacenters in China. Dat gaat in tegen het decentralisatieprincipe eigen aan de originele bitcoin.

Litecoin Litecoin heeft als derde munt de ambitie om een echt betaalmiddel te worden. De ontwikkelaars van de munt gaan er prat op dat ze technologisch sterker is dan bitcoin, maar het gebrek aan naambekendheid speelt de munt parten. Toch zijn alle Litecoins samen nog zo’n 2,7 miljard dollar waard. Litecoin doet het bovendien niet slecht. De koers van de munt is in vergelijking met de andere grote spelers best stabiel. Na een eerste piek fluctueert de waarde van Litecoin al enkele maanden tussen 30 euro en 50 euro, met een enkele uitschieter naar 69 euro. In vergelijking met dollars of euro’s is dat nog steeds volatiel, maar wanneer je naar andere cryptomunten kijkt, is Litecoin een baken van stabiliteit. Dat maakt de munt dan weer een slecht investeringsgoed.

dash monero Enkele andere munten buiten de top vijf zijn het vermelden nog waard. Monero scheerde bijvoorbeeld kortstondig hoge toppen nadat het gebombardeerd werd tot officieel betaalmiddel van AlphaBay, een illegale marktplaats op het darknet. Intussen is AlphaBay opgedoekt, maar dat heeft Monero niet belet om een stijgende trend aan te houden. Het heeft tegenwoordig nieuwe populariteit gevonden dankzij toepassingen als Coinhive, een JavaScript voor websites dat gebruik maakt van de processorkracht van je bezoekers om de munt te minen. Dash profileert zich tot slot als de meest gebruiksvriendelijke cryptomunt, en gaat prat op onmiddellijke betalingen dankzij enkele eigen transactieprotocollen. Zowel de koers als de marktkapitalisatie van deze munt is vergelijkbaar met die van Litecoin.









Initial Coin Offering

Met bovenstaande heb je een idee van de belangrijkste munten in het cryptocurrencylandschap, maar er zijn er veel meer. We spraken al van enkele honderden munten met een noemenswaardige totale waarde, maar er bestaan ondertussen duizenden munten waarin je kan investeren. Het cryptocurrencyverhaal plaveide de weg voor wat we een Initial Coin Offering (ICO) noemen. Een ICO is een ongereguleerde investeringsronde waarmee start-ups of bedrijven geld willen ophalen voor een nieuw project. Ze stampen een nieuwe munt uit de grond, die ze vervolgens zullen koppelen aan eigen diensten. Die munt wordt in de markt gezet in de hoop dat investeerders ze zullen kopen. Bij een ICO hoort doorgaans een uitgebreid plan dat moet aantonen waarom het project waarvoor geld wordt opgehaald de moeite is. Investeerders hopen natuurlijk dat de munten die ze bij de ICO kopen later meer waard zijn.

Een ICO is een kruising tussen een Initial Public Offering (IPO) waarbij echte aandelen van een bedrijf tegenover een investering staan, en een crowdfundingcampagne. China besloot als één van de eerste landen dat ICO’s een gevaar kunnen vormen voor de stabiliteit van de eigen munt en bestempelde de investeringsmethode enkele maanden geleden als illegaal. ICO’s lijken het goed te doen omwille van de schijnbaar niet aflatende populariteit van cryptomunten in het algemeen, en dragen zo vermoedelijk bij aan de zeepbel.

Onhoudbaar

Dat een landschap met duizenden digitale munten onhoudbaar is, lijkt evident. ICO’s waarbij munten uit het niets worden bijgemaakt, dragen niet bij aan de stabiliteit van het geheel. De cryptocurrencywereld is nog jong, en dat zie je. Vermoedelijk liggen er nog enkele grote koerscorrecties in het verschiet en zal de hype op termijn gaan liggen. Dat de digitale munt een blijvertje is, lijkt wel vast te staan. Het grootste potentieel zit zoals steeds in de ‘munten’ die er eigenlijk geen zijn: het Ethereum-netwerk functioneert ongeacht de prijs van de Ether. Hetzelfde geldt voor Ripple. Beide technologieën bouwen verder op de blockchainlegacy, wat ze robuuster en vooral interessanter maakt. Al wil dat niet zeggen dat de investeringen gegarandeerd zullen opbrengen.