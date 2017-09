Wat als je bitcoin-leverancier wordt gehackt?

LiteBit.eu – de grootste Nederlandse handelaar in bitcoins – werd de voorbije 6 weken tweemaal gehackt, zo blijkt uit mails die naar klanten werden gestuurd. Gelukkig bleven de walletservers gespaard, al worden klanten van de handelaar wel gevraagd om hun wachtwoord te veranderen. E-mailadressen, paswoorden, banknummers en andere persoonlijke gegevens belandden immers wel in de verkeerde handen.

Gehackte leverancier

“We moeten je melden dat op 12 september 2017 een leverancier van LiteBit slachtoffer werd van een cyberaanval. Jammer genoeg heeft deze aanval eveneens betrekking tot een LiteBit-server. We onderzoeken momenteel de reikwijdte van de aanval. We moeten je melden dat een ongeautoriseerd persoon toegang heeft gekregen tot je e-mailadres, hashed paswoord, IBAN’s, telefoonnummer, adres en portfoliodata,” schrijft LiteBit.eu in een bericht naar zijn klanten.

De Nederlandse handelaar voegt hier onmiddellijk aan toe dat zijn belangrijkste servers – de machines waar de wallets van klanten op worden bewaard – niet zijn gehackt. “De LiteBit-walletservers zijn niet getroffen door de aanval. Alle munten van klanten zijn veilig. Bovendien zijn er geen verificatiedocumenten ontvreemd tijdens het incident.”

LiteBit email announcing September 2017 data breach (h/t anonymous tipster) pic.twitter.com/YEducGeaTr — Catalin Cimpanu (@campuscodi) September 18, 2017

Gevolgen

De cyberaanval heeft momenteel dan wel geen desastreuze gevolgen, maar doet wel de vraag rijzen over wat er gebeurt wanneer je bitcoin-leverancier wordt gehackt. Voorlopig lijken eigenaars van digitale munten gespaard gebleven van dat fiasco, al zijn er wel meer dan genoeg losstaande gevallen. Een cybercrimineel moet immers niet de servers van een bitcoin-handelaar kraken om aan digitale munten te geraken. De account van een (rijke) klant hacken volstaat om je portemonnee te vullen.

Zo kreeg Sean Evert – die recent al zijn aandelen van Apple en Amazon had ingeruild voor bitcoins – tijdens een ochtendwandeling een telefoontje van T-Mobile met het bericht dat zijn nummer werd gewisseld naar een andere telefoon. De man probeerde deze procedure nog tegen te houden, maar zonder succes. Tegen dat hij thuis kwam, zag hij live hoe zijn bitcoin-wallet werd geplunderd. De cybercriminelen hadden zijn account kunnen kraken door zijn telefoonnummer in handen te krijgen. Op deze manier vormde tweefactorauthenticatie voor de hackers immers niet langer een obstakel.

Blockchain

Evert is niet de enige die zo’n diefstal meemaakt. De grootste troef van blockchain is immers eveneens zijn grootste nadeel. Blockchain laat je toe om geld te verhandelen op een veilige manier zonder dat hier een derde persoon tussenkomt. De technologie is gebaseerd op het feit dat iedere uitwisseling onomkeerbaar is. Niemand – zelfs niet een bank of overheid – kan een gelduitwisseling stoppen eenmaal deze gaande is. Eenmaal je geld is gestolen, krijg je deze met andere woorden niet meer terug.

Blockchain zorgt er op deze manier voor dat je veilig geld kan uitwisselen met mensen van over heel de wereld zonder dat een bank zich hier mee moet bemoeien. Het zorgt echter eveneens voor een opportuniteit voor cybercriminelen. Een dief die geld van je bankrekening haalt, moet niet alleen dat geld stelen maar ook het bewijs ervan verbergen. Doorgaans zorgt het geldspoor dat zo’n dief achterlaat ervoor dat hij gevat wordt en dat je je geld terugkrijgt. Bij cryptogeld moet een dief echter alleen zien dat hij het geld kan stelen. Daarna is er geen enkel spoor dat ervoor zorgt dat hij betrapt wordt.

Conclusie

Door walletservers te hacken kunnen cybercriminelen erg veel geld verdienen zonder dat deze transacties ongedaan gemaakt kunnen worden. Voor dieven is het echter nog eenvoudiger om je account te kraken en jouw geld te ontvreemden. De hack van LiteBit.eu-servers kan een eerste stap zijn voor dat illegale verdienmodel. Wachtwoorden en e-mailadressen zijn immers in de verkeerde handen gevallen. Om te voorkomen dat je geld wordt gestolen, moet je dan ook je wachtwoord onmiddellijk veranderen. Nog beter is om zelfs wanneer je bitcoin-leverancier niet werd gehackt je wachtwoord regelmatig aan te passen. Eenmaal je bitcoins zijn gestolen, krijg je deze immers niet meer terug.