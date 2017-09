Wat je moet onthouden van VMworld 2017

Een nieuwe versie van vRealize, nauwere samenwerking met partners, nieuwe technologie voor telecom-operatoren: op VMworld heeft VMware genoeg over zichzelf te vertellen. De aankondigingen van de virtualisatiegigant geven terzelfdertijd een goede indicatie van wat er leeft in cloudland, en wat de toekomst brengt.

Hybride cloud

De belangrijkste evolutie is ongetwijfeld die naar de eengemaakte cloud. Waar je niet zo lang geleden nog naar de publieke cloud deed omdat iedereen dat deed, en je toch mee wilde transformeren, is het hele cloudconcept vandaag veel beter afgebakend. Bedrijven weten wat de cloud als een verzameling van servers kan en wat ze niet kan, en willen de mogelijkheden er van zo vlot mogelijk benutten. Dat betekent in sommige gevallen dat ze applicaties en workloads lokaal willen draaien, in andere dat de publieke cloud met haar schaalbaarheid lonkt.

Concreet transformeerden termen als private en publieke cloud van buzwoorden naar tools. Sommige tools zijn ideaal in één scenario, andere zijn onmisbaar in een ander scenario. VMware trekt op VMworld die kar door in de spelen op de eenvoud die zijn virtualisatielaag met zich meebrengt. Die maakt het mogelijk verschillende clouds onder één dak te brengen en ze als één geheel te beheren, waar ze ook staan en van wie (in beperkte mate) ze ook zijn. Vertrouw je op VMware, dan hoef je niet meer te vrezen voor een lock-in bij je cloudprovider of je zelfs je eigen on premise-omgeving, al merken we daarbij op dat je er praktischerwijze wel op vertrouwd dat je samenwerking met VMware niet op de klippen zal lopen.

Je kan stellen dat we op VMworld 2017 de hybride cloud zagen transformeren van utopie naar haalbare kaart. We vermoeden dat die transformatie zich de komende jaren zal verder zetten totdat een combinatie van cloudoplossingen om het best aan je noden te voldoen de norm wordt.

Gebruiksvriendelijke IT

Verder kabbelt de evolutie naar een steeds klantvriendelijker IT-beleid verder. Het volstaat niet dat het technisch mogelijk is om verschillende cloudomgevingen te combineren, VM’s te migreren, endpoint-hardware te beheren… Het moet gebruiksvriendelijk en simpel zijn. De mogelijkheden die werknemers vandaag hebben dankzij de razendsnelle evolutie van IT zijn waardeloos wanneer het een gedoe is ze te gebruiken, en de versmelting van verschillende cloudoplossingen ins waardeloos wanneer je IT-departement verdrinkt onder het beheerwerk.

Op VMworld zien we eerst en vooral hoe VMware-software onderliggende hardware verbindt. Een uitstekend voorbeeld daarvan was een demo tijdens de keynote, waarbij CEO Pat Gelsinger een HTC Vive mocht aan doen. Gebruikmakend van VMware-API’s hadden enkele programeurs een digitale omgeving gecreëerd waarin virtuele machines werden voorgesteld als kubusjes. De kubusjes rustten op tafels die symbool waren voor de servers. Gelsinger kon met behulp van de Vive een VM oppakken en die letterlijk naar de Amazon Cloud achter hem gooien. De actie zette de vMotion-migratie van de virtuele machine in beweging. De ludieke demonstratie toont aan hoe eenvoudig het vandaag is om virtuele machines over verschillende cloudomgevingen heen te beheren, en hoe weinig tijd het kost.

Verder moet ook de eindgebruiker kunnen genieten van een eenvoudige werkomgeving. Daartoe kondigde VMware eerder in Las Vegas al de uitbreiding van Workspace One aan. Met die tool kan je applicaties op alle platformen centraal beheren. Bovendien kan je gebruikers een eengemaakte identiteit toewijzen. Dat zorgt er heel concreet voor dat het niet moeilijker is om pakweg Salesforce te openen op je werkcomputer dan het is op je smartphone.

Beveiliging centraal

Het doet ons tot slot goed om te zien dat beveiliging geen voetnoot is op VMworld. Virtualisatie en security gaan al langer hand in hand, maar de focus op een veilige IT-omgeving is groter dan ooit. Daar illustreren VMware-partners als Checkpoint en Palo Alto, die weer trots aanwezig zijn op de beurs, maar zie je nog het best aan Appdefence. Die nieuwe beveiligingsoplossing van VMware zelf houdt het gedrag van virtuele machines in de gaten op basis van een whitelist-systeem, waarbij goed gedrag de norm is en afwijkend gedrag van de virtuele machine meteen alarmbellen doet rinkelen.

Opnieuw zien we een focus op policies en hoe die een bedrijf veilig kunnen houden. Bovendien zorgt microsegmentatie er voor dat beveiliging een integraal onderdeel van je virtuele infrastructuur wordt. Het hybride model, waarbij je VM’s letterlijk van de ene cloud naar de andere kan gooien, heeft aandacht voor die beveiligingsprincipes. Migreer je een machine, dan gaan de relevante policies immers mee.

Een verdere focus op veiligheid zagen we bij één van VMwares partners: ARM. Die laatste kon niet over zijn design spreken zonder op tijd en stond te laten vallen dat beveiliging inherent is aan het intellectuele eigendom dat het bedrijf ontwikkeld. ARM zou snelheid of zuinigheid als troeven kunnen uitspelen, maar kiest er op VMworld voor om security in de spotlight te zetten.

Tijdens zijn keynote nam Pat Gelsinger bovendien de tijd op ons even te wijzen op best practices voor een veilige IT-omgeving, ook al staan die voor een groot deel los van zijn bedrijf. Security mag geen tweederangsprioriteit meer zijn, en op VMworld krijgen we de indruk dat de neuzen op dat vlak stilaan in dezelfde richting staan. Hoe snel dat respect voor cybersecurity zich zal vertalen naar de grote bedrijven en KMO’s, is natuurlijk een andere vraag.

De essentie

Eenmaking van zowel back-end met hybride cloudoplossingen, die van de endpoints met nieuwe beheersmogelijkheden voor toestellen, de integratie van security op alle niveaus en het gebruiksvriendelijke jasje waarin alles zit, tonen aan waar IT naar toe evolueert. De technologie moet op een veilige manier ten dienste van de gebruiker en de klant staan, en dat vertaalt zich in steeds krachtigere mogelijkheden die steeds eenvoudiger te gebruiken zijn. Het statement is geen boutade meer, maar een omschrijving van de actualiteit. Dat is de essentie van VMworld 2017, en daarmee is meteen ook de toon gezet voor de evolutie van IT de komende jaren.