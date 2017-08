Intel introduceert Xeon-W: de processor voor je workstation

Als Intel Core (i) thuis hoort in de consumentencomputer en Xeon Scalable in de server. Wat past dan in de workstation? Xeon-W is het antwoord volgens Intel, dat een splinternieuwe line-up van zakelijke processors introduceert. Xeon-W moet een brug slaan tussen het consumenten-aanbod van Intel en de serverchips, en vormt het antwoord op de beter gestructureerde line-up van AMD.

Om de situatie te schetsen: AMD zet klassieke Ryzen-cpu’s tegenover de Core-processors van Intel, positioneert zijn reeks Epyc-processors als alternatief voor de Xeon Scalable-serverchips, en voorziet Ryzen Pro in het midden. Ryzen Pro is weinig meer dan Ryzen in een zakelijk jasje, maar het onderscheid maakt duidelijk wat voor cpu AMD in een workstation wil stoppen.

Duidelijkheid

Voor Intel ontbrak dat duidelijk onderscheid, tot nu. Xeon-W verschijnt in acht varianten met vier tot 18 rekenkernen. Alle chips zijn voorzien van multithreading. Daarmee is het Intel-aanbod uitgebreider dan het alternatief van AMD, dat je doorverwijst naar de Threadripper-line-up van cpu’s wanneer je echt veel rekenkernen wil. Threadripper is echter opnieuw in de markt gezet als een component voor consumenten en enthousiastelingen, en dus niet voor zakelijke gebruikers.

LEES DIT: AMD gaat Intel te lijf met comeback in serverland

De Xeon-W-processors zijn net als Ryzen Pro niet zo uniek. Intel baseert ze op de bestaande Core i7 en Core i9-chips, maar activeert enkele zakelijke functies op de cpu. Denk daarbij aan vPro, en extra betrouwbaarheidsgaranties. De chips kunnen eveneens overweg met iets meer geheugen, en er zijn meer snelle verbindingen beschikbaar voor het aansluiten van randapparatuur.

De prijs van een Xeon-W begint bij 294 dollar voor de eenvoudigste quadcore-versie, en gaat tot 1.440 dollar voor de 10-core. Hoeveel de 14-core en 18-core-cpu’s moeten kosten, weten we nog niet.

De Xeon-W-processors passen in dezelfde socket als de Skylake-X-chips (LGA2066) maar ze maken gebruik van een andere chipset. Een moederbord met Xeon-W-ondersteuning met het C422-platform ondersteunen, terwijl de Skylake-X-cpu’s een Z170-moederbord nodig hebben. Het verschil in chipset is te verklaren door de extra functies en dan vooral de uitgebreidere geheugenondersteuning.

De Xeon-W 2195 is de aanvoerder van de nieuwe processorreeks. De chip telt 18 rekenkernen, goed voor 36 threads. De basiskloksnelheid ligt met 2,3 GHz niet al te hoog maar een goed gekoeld systeem kan een de turbosnelheid van 4,3 GHz normaliter een tijdje aanhouden. Met 24,75 MB L3-cache krijgt iedere kern 1,375 MB L3 mee. Het TDP bedraagt 140 watt.

LEES DIT: AMD maakt krachtige grafische workstations betaalbaarder met nieuwe grafische kaart

Vergelijk de chip ter illustratie met de Intel Core i9-7980XE. Die heeft evenveel rekenkernen en threads en exact evenveel L3-cachegeheugen. Het consumentenmodel is echter iets hoger geklokt met 2,6 GHz als basisfrequentie, terwijl de turbo iets lager zit: 4,2 GHz. De chip is iets minder zuinig met zijn TDP van 165 watt. De Core-cpu ondersteunt tot 128 GB aan DDR4-geheugen, de Xeon-W kan je uitrusten met maar liefst 512 GB.

Zelfde band

Er zijn dus verschillen, maar je kan er van op aan dat de Xeon-W 2195 en de Core i9-7980XE op z’n minst heel nauw verwant zijn. We vermoeden dat ze van dezelfde band rollen, en vervolgens hun eigen weg gaan. Die strategie komt veel voor. Zo is het een publiek geheim dat vrijwel alle Ryzen-chips van AMD hetzelfde zijn, maar er een designatie krijgen al naargelang de kwaliteit van de individuele chip die van de band rond. Goede exemplaren worden Ryzen 7, voor iets minder geslaagde versies deactiveert AMD enkele kernen zodat ze een Ryzen 3 worden.

We kunnen de vergelijking doortrekken naar de quadcore Xeon W-2123, die wel heel sterk lijkt op de Core i7-7740X (al heeft de workstation-versie met 8,25 MB 250 KB extra aan L3-cache).

Met de Xeon-W-familie vult Intel in ieder geval een gat in zijn line-up. De fabrikant laat zich niet van zijn stuk brengen door AMD en is geenszins van plan vrijwillig marktaandeel af te staan, in welk segment dan ook.