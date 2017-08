Hoe werken blockchain en bitcoin nu echt?

Block chain network and programming concept on technology background

Alles draait rond zogenaamde hash-functies. Dat zijn wiskundige berekeningen waarbij gegevens met de hulp van een formule omgezet worden in een reeks hexadecimale tekens met een specifieke lengte (256 bit bijvoorbeeld). Het is erg eenvoudig om een hash te verkrijgen van data, zoals bijvoorbeeld een transactie van bitcoin. Iedereen die de originele gegevens heeft, kan daar meteen de hash van berekenen. Die zal altijd hetzelfde zijn, en is min of meer uniek voor de gegevens die er in zitten.

Omgekeerd te werk gaan, is virtueel onmogelijk. Je kan niet vooraf gegevens verzinnen in een poging op een specifieke hash uit te komen. De hash-berekening werkt dus maar in één richting. De blockchain is een digitaal logboek waarin gegevens zoals transacties worden bijgehouden in de vorm van een hash.

Transactielogboek

Laten we samen een hypothetische blockchain beginnen. Als A geld geeft aan B, wordt die transactie gehashed en opgeslagen als Hash1: dit is de start van onze ketting. B geeft nu geld aan C. Die transactie wordt samengenomen met Hash1, en het geheel gaat door een hashfunctie. Het resultaat, Hash2 heeft de gegevens van de tweede transactie in zich, samen met de hash van de eerste transactie.

Voor de derde transactie gebeurt hetzelfde: Hash3 is het resultaat van transactie 3 samen met Hash2. Zo gaat de ketting steeds verder. Zodra iemand ergens in de ketting gegevens wil veranderen, verandert ook de hash gepaard met die gegevens. Beeld je in dat B wil foefelen, en de transactie uit de vorige paragraaf wil veranderen zodat B geen geld geeft aan C, maar geld krijgt van C. Aangezien de data is veranderd, dan verandert ook Hash2. Hash3 is de combinatie van de derde transactie samengevoegd met het nu veranderde Hash2, zodat het foefelen van B ook invloed heeft op Hash3. Wanneer iemand iets van data in een blockchain verandert, valt de hele ketting uit elkaar.

LEES DIT: Hoe bitcoin opsplitste en een nieuwe digitale munt ontstond

Hoe zo’n hash precies werkt, is niet belangrijk. Het is wel interessant om te weten dat het om een erg transparante wiskundige functie gaat, die als eigenschap heeft dat ze maar in één richting werkt. Het is niet zo dat blockchain beveiligd is met een mysterieuze technologie waarvan je maar moet vertrouwen dat ze veilig is. De beveiliging van de ketting stoelt op een heel duidelijk wiskundig principe dat iedereen kan inkijken en veilig is in zijn eenvoud.

‘Proof of work’

Voor Bitcoin komt er nog één moeilijkheid bij: de persoon die een transactie toevoegt aan de ketting, kan die in theorie aanpassen voor de hash wordt uitgevoerd. De oplossing daarvoor komt er in de vorm van ‘proof of work’. Iedereen mag proberen een nieuwe transactie (of ‘blok’) aan de blockchain te naaien, maar enkel wie het eerst een proof of work aflevert doet dat ook effectief. De proof of work is de bron voor een hashfunctie waarvan het resultaat kleiner is dan een gegeven maximum.

Zoals hierboven gezegd is het alleen mogelijk om van data te beginnen en een hash te berekenen en kan je niet met een hash beginnen en omgekeerd uitrekenen welke data aan de basis ligt. Je kan wel in het wilde weg berekeningen maken en hashfuncties uitvoeren in de hoop dat één er van een resultaat heeft dat kleiner is dan het gegeven maximum. Als heel veel computers heel veel berekeningen uitvoeren, zal er vroeg of laat ééntje quasi per ongeluk een proof of work afleveren die aan de vereisten voldoet. De winnaar van die wedstrijd naait de transacties aan de ketting, en krijgt in ruil daarvoor een bitcoin. ‘Mining’ heet dat, en het is hoe bitcoins gemaakt worden.

Mining en de proof of work zijn een essentieel onderdeel van de digitale munt. Ze zorgen er voor dat je onmogelijk vooraf kan voorspellen wie een transactie aan de ketting zal toevoegen, zodat je niemand vooraf kan omkopen om de gegevens van de transactie bijvoorbeeld in jouw voordeel aan te passen.

Inherente beperkingen

Mining is noodgedwongen moeilijk. Moest het eenvoudig zijn, dan zou de instantie met het meeste computerkracht de wedstrijd om de proof of work winnen. Die instantie zou op termijn het gros van de transacties aan de ketting naaien en opnieuw dienst doen als een soort bank, terwijl bitcoin net gemaakt is om gedecentraliseerd te werken met miners van over de hele wereld.

Wat bitcoin veilig maakt zonder dat er een bank aan te pas komt, maakt de munt dus ook traag. Wanneer te veel mensen op bitcoin springen, gaat het minen niet snel genoeg en worden transacties pas met een achterstand aan de blockchain toegevoegd. Daarom is het weinig waarschijnlijk dat bitcoin ooit een écht veelgebruikte betaalmethode kan worden.

In een zakelijke omgeving is de blockchaintechnologie veel interessanter. Een beperkt aantal partijen die een gelimiteerde hoeveelheid transacties moet beheren, kampt niet met de snelheidsbeperkingen. Denk hypothetisch aan een notariaat-blockchain gedeeld door alle Belgen. Wie een huis koopt, stopt een acte in de blockchain. Die wordt daarin gecodeerd op een perfect veilige manier, net als een bitcointransactie. Zo kan je te allen tijde bewijzen dat je het huis gekocht hebt, zonder dat daar een extra instantie (de notaris) aan te pas moet komen die als derde een officieel en onvervalsbaar document opstelt.

Blockchain en jij

Maersk gebruikt een blockchain om containers te traceren. Ook daar ging heel wat officieel papierwerk mee gepaard. De veiligheid van de blockchain neemt de nood aan ingewikkelde documenten en stempels echter weg. Bedrijven kunnen in theorie met elkaar handelen met de hulp van een privé-blockchain terwijl banken hun onderling transactiesysteem op de ketting kunnen baseren.

De meest tot de verbeelding sprekende toepassing is misschien wel die van de smart contrasts. Beeld je een energie-blockchain in waarop energieproviders zijn ingetekend, net als jijzelf, samen met je slimme ijskast en je slimme wasmachine. Als de wasmachine ’s nachts aan springt, gaat ze via het internet op zoek naar energie voor de eerstvolgende minuut. Die energie koopt ze bij de goedkoopste aanbieder, waarna de transactie in de energie-blockchain wordt gestopt. Voor de volgende minuut gebeurt hetzelfde, zodat je wasmachine steeds aan de voordeligst mogelijke prijs heeft gedraaid. Betalen kan achteraf via een factuur die je niet kan betwisten, of automatisch, en kan perfect in euro’s. De blockchain dient hier als uiterst betrouwbaar digitaal transactieboek om dergelijke microtransacties mogelijk te maken.

De mogelijkheden van de blockchaintechnologie zijn verregaand, zolang je de beperkingen in het achterhoofd houdt. Bitcoin is momenteel een fantastisch experiment en een boeiende investeringsmogelijkheid, maar een waardige concurrent voor dollars en euro’s, Visa en Maestro, zal de digitale munt nooit worden. De blockchain daarentegen heeft eindeloos potentieel: alles wat vandaag in een logboek wordt bijgehouden door mensen of instanties, kan in theorie efficiënter en veiliger verlopen met een digitale ketting. Dat betekent dat ook jouw bedrijf vermoedelijk toepassingen kan vinden van blockchaintechnologie. Dat kan gaan van de automatische behandeling van de facturatie bij klanten tot een eenvoudig intern systeem om verlof vast te leggen.