Vaarwel USB 3.0: het verschil tussen USB 3.1 Gen 1 en Gen 2

Het USB Implementers Forum werd opgericht door zeven IT-bedrijven die als doel hadden om een universele connector voor toestellen te creëren. Sinds de uitrol van USB 1.1 in 1998 werden meerdere revisies op de wereld losgelaten, met telkens als doel om een connector aan te bieden die sneller is en meer stroom doorlaat. De recentste versie is USB 3.1, die bestaat in twee varianten: Gen 1 en Gen 2. Wat is het verschil tussen deze generaties?

Naamverwarring

USB 3.0 werd in 2008 uitgerold en zorgde voor een enorme toename in transfersnelheid. De connector verwerkt je data aan maximum 5 Gbps en levert meer stroom aan je randtoestellen. USB 3.1 maakte vijf jaar later zijn intrede en veegde de oudere standaard volledig van de kaart. De connector is dubbel zo snel met transfersnelheden tot 10 Gbps. Wie een snelle USB-connector wil hebben, moet dan ook USB 3.1 aanschaffen in plaats van USB 3.0. Tegenwoordig is het verschil tussen beide standaarden echter niet zo eenvoudig te bepalen.

USB 3.0, de standaard uit 2008, bestaat immers niet meer. In plaats daarvan moet je kiezen tussen USB 3.1 Gen 1 en USB 3.1 Gen 2. USB 3.0-connectors met een snelheid van 5 Gbps worden USB 3.1 Gen 1 genoemd. De nieuwere USB 3.1-standaard uit 2013 – die een maximum snelheid heeft van 10 Gbps – wordt daarentegen USB 3.1 Gen 2 genoemd. Ondanks het feit dat beide standaarden de naam USB 3.1 dragen, is er dus een serieus verschil tussen hun transfersnelheden. Laat je niet misleiden door de woorden ‘USB 3.1’, maar kijk steeds goed na welke generatie connector het betreft.

Type-C

De USB-standaard heeft overigens niets te maken met de vormgeving van je connector. Type-A is de klassieke poort die je nog steeds in de meeste toestellen terugvindt. Steeds meer apparaten krijgen echter de nieuwere vormgeving mee: Type-C. Een Type-C-connector is symmetrisch, waardoor je een kabel niet verkeerd kan inpluggen, een probleem waar Type-A om bekend staat.

Wanneer je een toestel aanschaft met een Type-C-poort, heb je niet automatisch een apparaat met USB 3.1 Gen 2. Sommige Type-C-connector gebruiken nog steeds USB 3.1 Gen 1 en zijn daardoor een stuk trager. Kijk steeds de specificaties van een toestel goed na en laat je niet misleiden door de vormgeving van de USB-poorten.