Twinkle onthult Belgian E-commerce Conference 2017 bekend

Belgian E-commerce Conference

Markeer 5 oktober alvast in je agenda: dan vindt voor de eerste keer de Belgian E-commerce Conference (BEC) plaats, een gratis conferentie in Antwerpen voor iedereen die actief is in e-commerce.

Of je nu voor het eerst een webshop wilt opstarten, of je je gevestigde digitale business wilt doen groeien, op de conferentie vind je meer dan tweehonderd vakgenoten en ruim vijftien boeiende sprekers die jou willen helpen bij het uitbouwen of verbeteren van je online zaak. Hieronder vind je een voorproefje van de eerste namen op de affiche.

Eerste sprekers

Karl Gilis

Conversion optimalisation expert, AGConsult

Conversiespecialist én een brok energie: Karl Gilis neemt de eerste keynote van de dag voor zijn rekening, en geeft je in tien tips mee hoe je meer kan verkopen met eenvoudige aanpassingen op je website. Een must-see.

Bart Mortelmans

Managing director, bNamed

Er zit meer in een domeinnaam dan je denkt. Bart Mortelmans, algemeen directeur bij bNamed, legt uit hoe een goede domeinnaam eruitziet, en hoe jij het beste exemplaar kiest voor je e-commerce onderneming.

Bart Van Den Brande

Founding partner, Sirius Legal

Als oprichter van advocatenkantoor Sirius Legal en expert ter zake, weet Bart Van Den Brande hoe snel de wetgeving omtrent e-commerce evolueert. Op BEC licht hij in een notendop toe waar je als handelaar op kan letten met betrekking tot de GDPR, geoblocking, uitgebreide garanties en meer.

Peter De Ranter

Omnichannel retail ambassador, Tilroy

Hoe omnichannel moet je als retailer zijn? Dat vraagt Peter De Ranter zich af. Hij legt aan de hand van praktische voorbeelden uit hoe de juiste omnichannel-oplossing consumenten kan aantrekken, converteren en behouden over alle kanalen heen.

Gratis tickets

Het programma wordt in de komende maanden verder bekendgemaakt. Onder andere namen als bol.com, Coolblue en Google staan nog op het programma.

Toegang tot de Belgian E-commerce Conference is gratis. Inschrijven kan op Ecommerceconference.be.