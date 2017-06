5 standpunten over de digitale transformatie die geen steek houden

1. Alles is digitaal

Hoewel de digitalisering onmiskenbaar heeft plaatsgevonden, is niet alles ‘digitaal’. De term wordt te pas en te onpas gebruikt, waardoor het woord een haast mythologische bijklank heeft gekregen: ‘digitaal’ is het doel, niet het middel. In feite is het net andersom. Denk altijd aan wat het ‘digitale’ concreet inhoudt: wat wordt er exact gedigitaliseerd? En op welke manier? Het digitale aspect mag nooit een onbereikbaar ideaal worden, in tegenstelling tot wat de term soms doet vermoeden.

2. De CDO leidt de transformatie

Wanneer bedrijven dan toch aan het proces beginnen, hebben ze vaak de nood om een verantwoordelijke aan te duiden: de stuurman, als je wil. Hij moet de digitale transformatie in goede banen leiden, en krijgt meestal de titel van Chief Digital Officer (CDO). In weinig bedrijven is die rol echter nodig. Hoezeer er ook wordt gezwaaid met termen als ‘digitaal’, de kern van business blijft dezelfde. Er zijn zoveel overlappingen met de CIO, de CMO en andere ‘Chiefs’ dat een overige positie, geheel in functie van de digitale transformatie, meestal overbodig is.

3. De klant staat centraal

Wanneer digitale transformatie ter sprake komt, begint en eindigt het concept met de klant. Digitalisering draait dan om het gebruiken van de juiste kanalen om je klant te bereiken, de transformatie van de customer service en het verbeteren van bedrijfsprocessen om je klant een betere ervaring aan te bieden. Dat is slechts gedeeltelijk juist. De digitale transformatie kan er inderdaad voor zorgen dat je klanten een betere ‘customer experience’ voorgeschoteld krijgen, maar werpt ook intern zijn vruchten af: meer efficiëntie en een optimale productiviteit zijn even belangrijke doelen.

4. Digitale transformatie is eindig

Zeg je digitale transformatie, dan denk je aan de cloud, big data, mobiel en andere trends. Het lijkt dus logisch om ook de implementaties van die technologieën als mijlpaal te nemen. De digitale transformatie laat zich echter niet definiëren als een begrensd project. Het draait niet om het migreren naar de cloud of het aanwenden van je big data: de transformatie is een continue evolutie. Bedrijven die digitaal transformeren zijn voortdurend bezig met het verbeteren van hun werking, zij het door nieuwe technologieën te implementeren of door het verbeteren van bestaande processen. Niets gebeurt van de ene dag op de andere.

5. Het is alles of niets

Voortgaand op de vorige mythe is het niet verwonderlijk dat bedrijven tegen zo’n proces opkijken. Voor degenen die al een achterstand hebben opgelopen, is het idee al helemaal onbereikbaar. Het gevolg is dat ze er niet aan beginnen. In praktijk is de digitale transformatie helemaal geen zwart-witscenario. Begin met iets kleins: wat vertraagt je werk? Welk alledaags proces kan efficiënter? Welke taak kan meer ondersteuning gebruiken? De ‘quick wins’ maken dat de bal uiteindelijk aan het rollen gaat.