Waarom de Surface Laptop geen goede zakelijke laptop is

Microsoft richt zich met de Surface Laptop op mensen die een meer gesloten versie van Windows willen uitproberen in een beeldschoon toestel. Wie de beperkingen van Windows 10 S niet ziet zitten, kan (voorlopig gratis) updaten naar Windows 10 Pro, al gaat Microsoft er prat op dat de S-versie in verschillende scenario’s zoals educatie ideaal is. De specificaties doen vermoeden dat de Surface Laptop een zakelijke toets heeft, maar je denkt best toch even na voor je het toestel als de facto standaard in een bedrijfsomgeving uitrolt.

Niet duurzaam

Het slanke design van de laptop komt echter niet zonder compromissen. “Er is niets aan de Surface Laptop dat kan worden geüpgraded of dat duurzaam is, en je kan het toestel niet openen zonder het kapot te maken”, meldt website iFixit. Die site maakt er een punt van om nieuwe hardware open te halen en te analyseren hoe eenvoudig je iets kan repareren binnenin.

De laptop heeft het DNA van een consumentenproduct en is als dusdanig niet gemaakt om een herstelling te faciliteren. Het toestel heeft geen eenvoudige vijsjes waarmee je een paneel kan losmaken. Je moet de alcantara-bekleding van de Surface Laptop verwijderen om aan de binnenkant te kunnen. Daar vind je een moederbord waarop hardware zoals de processor, de RAM en de SSD zijn vastgemaakt. Je kan geen van de onderdelen zomaar losmaken en vervangen door iets nieuws. Zelfs de een nieuwe batterij installeren is een huzarenklus, wat de levensduur van het toestel drastisch vermindert.

Gaat er iets kapot, of wil je bijvoorbeeld de geheugen- of opslagcapaciteit van de laptop uitbreiden, dan ben je er aan voor de moeite. iFixit zelf geeft de laptop 0 op 10 als reparatiescore, minder dan de MacBook Pro (2 op 10) of de Surface Book (1 op 10).

Vijsjes

Dat maakt de Surface Laptop een onaantrekkelijke keuze voor wie een zakelijk toestel zoekt. Dergelijke laptops hebben doorgaans hardware die best eenvoudig toegankelijk is. Bij iets dikkere modellen zien we dikwijls kliksystemen waarbij een schroevendraaier zelfs niet nodig is om het achterpaneel te verwijderen, terwijl slankere exemplaren nog steeds toegang bieden tot hun binnenkant wanneer je een schroevendraaier bij de hand hebt. Het upgraden of vervangen van RAM of SSD is immers niet zo’n vreemde operatie die niet onmogelijk mag zijn in een zakelijke context.

De steeds groter wordende druk vanuit de consumentenwereld op zakelijke toestellen doet de grens tussen beiden echter vervagen. Werknemers willen graag werken met een toestel dat niet moet onderdoen voor wat ze zelf kunnen kopen, en daar hoort een smaakvol design bij. Gebruiksvriendelijkheid en herstelbaarheid zijn de eerste zaken die sneuvelen wanneer design begint te primeren.

Natuurlijk zijn er ook dingen die in het voordeel van de Surface Laptop spreken. Het afgesloten Windows 10 S-OS zorgt immers voor een stevige extra beveiligingslaag die het bijvoorbeeld onmogelijk maakt om per ongeluk ransomware te installeren. Daar staat dan wel tegenover dat alle applicaties die je wil gebruiken beschikbaar zijn in de store, of werken via Edge.