Niet te missen: ontdek deze 3 keynotes op Digital Transformation Day

De Digital Transformation Day vindt plaats op 18 mei in Antwerpen en biedt een programma bestaande uit vier kennistracks: analytics, social, cloud en mobile. Naast de break-out sessies worden de bezoekers getrakteerd op drie essentiële keynotes die de digitale transformatie elk in een ander licht plaatsen. Ontdek hieronder waarom je ze niet mag missen.

In haar keynote op de Digital Transformation Day deelt Van Uffelen eigen ervaringen en voorbeelden van hoe zij Ericsson Belux doorheen de digitale transformatie leidt. Ze vertelt over de niet te onderschatten impact van het fenomeen op de werknemer en waarom dat betekent dat de klassieke bedrijfsmodellen niet langer werken. Bedrijven hebben een nieuwe mentaliteit nodig om succesvol te zijn, maar wat houdt die mindset net in? De perfecte opener voor de rest van het programma.