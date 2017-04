12 Onmisbare apps om mobiel te werken: Deel 1

Gedurende drie weken selecteren we voor jou zakelijke apps waarmee je professionele leven er een pak gemakkelijker op wordt. We bijten de spits af met vier onmisbare apps die draaien rond e-mail, notities, mobiliteit en security.

Microsoft Outlook

E-mail is nog altijd dé manier om zakelijk te communiceren. De kans dat op je telefoon al een mail-applicatie staat, is groot. Maar de mobiele versie van Outlook (waar je ongetwijfeld ook op je pc mee werkt) is voor velen de perfecte vervanger. Niet alleen vlieg je ermee door je e-mails, je kan in Outlook ook meerdere mailboxen configureren en zo alle mails op één plaats afhandelen. Nog zo’n handigheidje is dat je notificaties kunt toevoegen aan bepaalde mails zodat ze later terug verschijnen in je mailbox ter opvolging.

2. Mobiliteit

Uber

Dit is een beetje een controversiële app, want de taxi-maatschappijen zijn er niet echt blij mee. Maar wie Uber ooit probeert, zal al snel merken dat het een verdomd handige (en goedkope) manier is om taxiritten te boeken. Werkelijk alles wordt geregeld via de app, van de locatie en het moment van oppikken, tot en met de betaling. Alleen jammer dat Uber op dit moment enkel in het Brusselse te gebruiken valt.

3. Notities

Google Keep

Keep is een verborgen pareltje van Google. Dit schijnbaar simpel notitiehulpje bevat immers één wel héél handige functie: je kan een herinnering instellen op basis van locatie. Bijvoorbeeld: als je in de buurt bent van de lokale supermarkt, dan wil je automatisch een herinnering krijgen met daarin het boodschappenlijstje van de dag.

4. Security

Open VPN Connect

Niet alle documenten en informatie staan in de cloud. Heel vaak moet je een verbinding hebben met het bedrijfsnetwerk om aan bepaalde applicaties of informatie te kunnen. Daarvoor dient een Virtual Private Network of VPN. Toegegeven, het opzetten van zo’n VPN-verbinding (waarbij je via het internet verbonden bent met het bedrijfsnetwerk) vereist wel wat voorkennis en wellicht hulp van de IT-afdeling. Op je telefoon moet je echter wel altijd een VPN-app geïnstalleerd hebben, en dat is Open VPN Connect een van de betere.