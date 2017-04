10 basistips voor de perfecte nieuwsbrief

1. De perfecte onderwerpregel

Een goede onderwerpregel vraagt veel aandacht. Dit is namelijk het eerste wat de ontvangers zullen zien en bepaalt voor een groot deel of zij de e-mail überhaupt openen. Als basisvoorwaarde voor een succesvolle e-mailmarketing geldt dat de onderwerpregel perfect moet zijn. Over het algemeen is een kortere regel aantrekkelijker voor de lezer dan een lange, maar de inhoud geeft de doorslag. Draai niet rond de pot en plaats de belangrijkste inhoud vooraan in je onderwerpregel. Zorg er natuurlijk ook voor dat de inhoud van de nieuwsbrief ook aan de verwachtingen van de onderwerpregel voldoet, om irritaties en teleurstellingen bij ontvangers te voorkomen.

Verder is het een do om de woorden uit de onderwerpregel Een Hoofdletter Te Geven, en een absolute don’t om alles IN HOOFDLETTERS te schrijven. De spamfilter pikt zo’n mail er direct uit.

2. Preheader of snippet

Sommige mailapps tonen automatisch een stukje tekst achter het onderwerp van de e-mail. Meestal is dit de eerste regel van de html-tekst uit de e-mail, en vaak lees je dan standaardregels als ‘Problemen met de weergave?’.

Het eenvoudigst is daarom om in de nieuwsbrief voorafgaand aan deze regel een interessantere zin te schrijven, als toevoeging op de onderwerpregel. Bekijk het onderstaande voorbeeld van MediaMarkt.

Om te voorkomen dat de link “Bekijk hier de online versie” de automatische preheader zou worden, heeft MediaMarkt er een passende tekst voorgezet: “Profiteer snel van onze aanbiedingen!”. Nauwelijks zichtbaar in de nieuwsbrief, maar een belangrijke toevoeging voor de weergave in veel apps.

3. Persoonlijke afzender

Een klein, maar effectief trucje is de afzender persoonlijk te maken. Schrijf indien mogelijk vanuit je eigen perspectief, bijvoorbeeld als je medewerker of eigenaar bent van een organisatie. Onderteken de nieuwsbrief met je eigen naam of die van de aanspreekpersoon. Ontvangers lezen liever een e-mail van een persoon dan van een bedrijf, en dat zal je terugzien in de open-ratio. Plaats er tot slot nog het liefst een foto bij om er een vertrouwde afzender van te maken.

4. ‘Above the fold’

Het is verstandig om de beste inhoud bovenaan de nieuwsbrief te plaatsen zodat je ontvangers dit direct zien zodra zij de e-mail openen. Het is prima om langere e-mails te maken waarin ontvangers moeten scrollen, maar zorg er wel voor dat de belangrijkste inhoud helemaal bovenaan staat. Dit is belangrijk, want zo’n 80 procent van de lezers blijft ‘boven de vouw’ en zal niet naar onderen scrollen.

5. Alt-tekst

Afbeeldingen maken een nieuwsbrief aantrekkelijker. Wees er daarom ook niet zuinig mee. Voor organisatie is het ideaal wanneer deze afbeeldingen direct gelinkt zijn aan hun producten of diensten.

Vergeet niet bij de optie Alt-tekst (alternatieve tekst) een goede naam aan de afbeelding te geven. Deze tekst wordt aan de html-code van de afbeelding toegevoegd en zullen ontvangers zien wanneer de afbeelding om de een of andere reden niet geladen wordt. Het gaat erom dat de lezer weet wat er afgebeeld wordt, ook wanneer de afbeelding niet wordt weergegeven. Dit is met name belangrijk wanneer de afbeelding gelinkt is.

6. Lege ruimtes

Een oude tip: houd het simpel. Een website is leesbaarder wanneer teksten en afbeeldingen niet tegen elkaar aan staan. Dit geldt ook voor nieuwsbrieven, dus overdrijf wat met lege ruimtes. Je zult zien dat het effect heeft. CTA-knoppen in een leeg veld komen veel meer tot hun recht dan wanneer ze tussen informatie staan die de aandacht van de lezer opeist.

7. Profielverrijking

Vrij eenvoudig kan de nieuwsbrief worden gepersonaliseerd aan de hand van vooraf vastgelegde criteria. Een ontvanger kan dan aangesproken worden met bijvoorbeeld ‘Beste mevrouw Vis’ in plaats van algemene aanhef zoals ‘Beste klant’. In je nieuwsbrief zie je zoiets als het volgende verschijnen:

{% if recipient.gender == ‘f’ and recipient.lastname != ” %}Beste mevrouw {{ recipient.lastname }},{% elseif recipient.gender == ‘m’ and recipient.lastname != ” %}Beste heer {{ recipient.lastname }},{% else %}Beste klant,{% endif %}

Hier krijgen vrouwen en mannen een verschillende aanhef, respectievelijk ‘Beste mevrouw’ en ‘Beste meneer’, gevolgd door de achternaam. De data hebben de ontvangers bij registratie zelf ingevuld. Zo niet, dan is de alternatieve aanhef gewoon ‘Beste klant’.

Maar personalisatie gaat verder dan de aanhef alleen. Met behulp van segmentatie kunnen ook bepaalde groepen gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd of interesses. Gebaseerd op deze gegevens kan je de nieuwsbrieven gericht samenstellen, waardoor ze voor iedereen relevant zijn.

8. A/B-test

Door middel van A/B-testen kan je gemakkelijk achterhalen waar de voorkeuren van je ontvangers liggen. Je kan verschillende versies van de nieuwsbrief testen om te ontdekken welke versie het beste presteert. Gebruik dit resultaat voor mailings in de toekomst. Je kan meerdere varianten van de nieuwsbrief (soms wel tot negen versies) testen op een kleine representatieve groep ontvangers. Het ene deel van de ontvangers krijgt versie A en het andere deel versie B. De mail die het beste presteert wordt naar de overige ontvangers verzonden.

Je kan zowel verschillende onderwerpen testen als verschillende afzenders. Zo kan je bijvoorbeeld ontdekken welke nieuwsbrief het meest geopend wordt. Die met bijvoorbeeld het onderwerp ‘Vandaag 50% korting’ of ‘Wij Houden Van Uitverkoop!’.

9. Triggermail

Ook wel uitgedrukt in termen zoals follow-up, autoresponder of e-mailremarketing. De juiste ontvangers krijgen hiermee op het juiste moment een nieuwsbrief. Je kan automatisch e-mails versturen op basis van een bepaalde actie, bijvoorbeeld naar een klant die je website bezoekt maar niets koopt, een klant die artikelen in het winkelwagentje legt, maar niet afrekent of een klant die zestig dagen inactief is geweest. Elke klantactiviteit die kan worden gekwantificeerd, kan gebruikt worden in een trigger-campagne via e-mail.10.

10. Relevantie

Last but not least, relevantie in de breedste zin van het woord. Een nieuwsbrief kan wel een pakkend onderwerp hebben, op het juiste moment verstuurd zijn en een opvallende opmaak hebben, maar totaal irrelevant zijn voor de ontvanger. Bedenk altijd alvorens een campagne te starten waarom je de nieuwsbrief wilt sturen en wat de ontvangers er aan hebben. Alleen met het versturen van relevante nieuwsbrieven versterk je het vertrouwen met de klant en diep je de relatie uit.

Maaike Reynaert is redacteur bij Newsletter2Go.