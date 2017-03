Digitale transformatie volgens 6 experten: “Durf de stap te zetten”

Digitale transformatie is een begrip dat de ene onderneming al jaren plaagt en de andere begeestert, al naar gelang de interpretatie van de term. Waar de meesten het wel eens over kunnen zijn, is dat digitale transformatie op dit moment draait rond vijf grote pijlers – social, mobile, analytics, cloud en security – handig vervat in het ezelsbruggetje ‘SMACS’. Op het Business Meets IT-seminar over digitale transformatie draafden vijf experts op die elk dieper ingingen op een van die pijlers. Het startschot wordt gegeven door Pieter Brat. Hij is ‘innovation and change officer’ bij Entrust-IT en lichtte toe wat echte digitale transformatie inhoudt.

Digitale transformatie: de hype voorbij

“Heel wat ondernemers liggen te slapen in de hangmat van hun bedrijf,” poneerde Brat. Anders gezegd, de manier waarop ondernemers hun bedrijf leiden is grotendeels gebaseerd op het verleden: ze blijven vasthouden aan verouderde processen en denkwijzen. Zelf stuitte hij onlangs nog op die grenzen van de ingedommelde onderneming. “Ik kocht online een vaatwasser bij een bekende, Belgische handelaar. Het bestelproces ging vlot, totdat bleek dat ik het toestel enkel in de winkel kon ophalen. Tot mijn grote verbazing werd het op geen enkele manier toegestaan dat de vaatwasser bij mij thuis werd geleverd, ook niet toen ik voorstelde om een externe leverancier in te schakelen.”

Digitale transformatie draait dan ook niet enkel om de digitalisering van bedrijfsprocessen, maar ook de evoluerende verwachtingen. “Het hele proces bestaat uit de natuurlijke evolutie onder invloed van digitalisering in twee contexten: enerzijds een sociale context en anderzijds de business-context,” besluit hij. “Digitaal is het nieuwe normaal.” Desondanks worstelen ondernemers met de overschakeling naar moderne processen. De mens is een “gewoontedier”, maar de verouderde werkwijze is simpelweg niet meer haalbaar. Een succesvolle digitale transformatie eist dan ook dat de ondernemer een afgelijnde strategie voor ogen houdt. “Kijk naar de status quo, en definieer waarom die noodzakelijke veranderingen moeten gebeuren. Hou die reden voor de geest, stel je toekomstplannen scherp en durf de stap te zetten. Dan ben je bezig met digitale transformatie.”

Samen sterk

Volgens Isabel De Clercq, trendcatcher en learning consultant bij Wolters Kluwer, spelen sociale technologieën een sleutelrol in de digitale transformatie. Denk maar aan collaboratieplatformen zoals Yammer, Microsoft Teams en Facebook Workplace. “Terwijl ik me nog kan herinneren dat ik in de jaren 90 de toestemming van mijn werkgever nodig had vooraleer ik naar een Nederlands telefoonnummer mocht bellen,” lacht De Clercq.

Sociale netwerken stimuleren wat De Clercq als “de ontvoogding van de kenniswerker” beschrijft: de nieuwe vorm van werken die de werknemer aan het roer zet en die hem de tools aanreikt om verder te kijken dan zijn bureau. Zo wordt niet alleen de communicatie binnen het bedrijf vereenvoudigd, maar maken sociale technologieën het ook mogelijk om snel wereldwijde expertise aan te boren. “Sociale technologieën zijn niet ‘soft’, maar een sterke businessdriver,” benadrukt de trendcatcher. Ze voegt eraan toe dat organisaties de implementatie van zulke platformen desalniettemin vaak onderschatten. Zo moet het management zelf meewerken om het goede voorbeeld te geven, en zijn trainingen en richtlijnen nodig om het gebruik van een intern, zakelijk netwerk in goede banen te leiden. “Twintig procent van een succesvol gebruik van sociale netwerken draait om technologie, de overige tachtig procent is cultuur.”

Altijd en overal

De mobiele wereld raast aan een schrikwekkend hoog tempo vooruit. Wat tien jaar geleden ondenkbaar leek, is nu de norm geworden: de meerderheid vertrouwt op een computer ter grootte van hun handpalm. Smartphones, maar ook tablets en hybride toestellen, zorgen ervoor dat gebruikers een ‘always on’-attitude aannemen en die denkwijze doortrekken tot op de werkvloer. “Tegen 2018 zal zo’n zeventig procent van alle werknemers eigen toestellen gebruiken voor zijn werk,” illustreert John Myklebust. Myklebust is expert in business development bij Getronics, en weet hoe mobiliteit stilaan in elke onderneming doorsijpelt. De mogelijkheid om altijd en overal te werken is daarbij een van de belangrijkste resultaten.

Nu kunnen werknemers werken waar ze willen, waardoor ze geen tijd verliezen met het plannen van hun werk. “Niet alleen dat,” vertelt Myklebust. “Ook proactief werken wordt mogelijk. Neem nu roltrappenproducent Schindler die bepaalde installaties voorziet met sensoren. Techniekers moeten voortaan zelfs niet meer wachten op een oproep van een klant vooraleer ze vertrekken. Ze kunnen dankzij zogenaamde trackers problemen realtime ontdekken en staan met hun mobiele apparaten onmiddellijk paraat.” Natuurlijk is een naadloos beheer van bedrijfstoestellen onontbeerlijk. Managed device management staat daarbij centraal, maar ook het beheren van de data op de toestellen is een aanrader voor een ‘mobile first’ onderneming, besluit Myklebust.

Computerles

Machines die onze jobs overnemen? Dat laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. De Belgische start-up Datatonic specialiseert zich in machine learning; een vorm van computing waarbij slimme systemen autonoom conclusies trekken uit grote hoeveelheden data. “Een activiteit waar je slechts één of twee seconden over moet nadenken, kan waarschijnlijk geautomatiseerd worden,” legt data-analyticsconsultant Xander Steenbrugge uit. Beeldherkenning is een van de bekendste toepassingen van machine learning. Daarbij kan een systeem bijvoorbeeld alledaagse voorwerpen herkennen door duizenden afbeeldingen te bestuderen. Datatonic verwerkte de technologie in een toepassing waarbij kanker wordt opgespoord in medische beelden. “Menselijke fouten zijn altijd mogelijk. Een menselijke radioloog kan zo’n 97 tot 98 procent van de medische beelden correct interpreteren, maar ons systeem behaalde een score van 98,3 procent.”

Toch wordt het systeem nooit zonder menselijke sturing toegepast. De machine zal zorgen voor een eerste schifting van de beelden, terwijl een menselijke radioloog de beelden die mogelijke sporen van kanker vertonen voor een tweede keer nakijkt. “Zo haalden we in onze test een succesratio van maar liefst 100 procent,” glundert Steenbrugge. Machine learning reikt echter verder dan beeldherkenning alleen, onderstreept hij. Van realistische chatbots tot het voorspellen van files: de toepassingen zijn legio.

Naar de wolken

Wie het over digitale transformatie heeft, heeft het uiteraard ook over de cloud. Anno 2017 is de cloud niet meer weg te denken uit de zakelijke markt, waardoor de rol van IT een drastische transformatie onderging. Dat weet ook Leander Naessens, CEO van Behind The Buttons. Als Belgische IT-provider zag Naessens dat de cloud oplossingen aandroeg voor de bestaande uitdagingen waar de doorsnee onderneming mee worstelde. “Er waren steeds meer technologieën waar rekening mee moest worden gehouden, en bovendien was er almaar meer nood aan flexibiliteit,” vertelt hij. Dankzij de cloud worden die problemen uit handen genomen.

Ondernemingen kunnen een deel van hun zorgen outsourcen naar een dienstverlener om zo geld en tijd te besparen. Zo is de initiële investering in infrastructuur en hardware niet meer nodig: een abonnementsformule zorgt ervoor dat de nodige rekenkracht wordt afgenomen wanneer dat nodig is. Bovendien kan er snel geschaald worden, en wordt er nooit te veel betaald indien men een ‘pay-per-use’-model hanteert. Cloudplatformen en SaaS-producten kunnen daarnaast veel sneller worden uitgerold op een ‘out-of-the-box’-manier waarbij de klant zelf niets hoeft te installeren. Een cruciaal aspect in het hele cloudverhaal, verwittigt Naessens, is het maken van de juiste keuzes. “Zo moet je beslissen welke laag je wilt uitbesteden. Ga je voor IaaS, PaaS of enkel SaaS? Daarnaast is het uitermate belangrijk om de juiste partner te kiezen. Bestudeer de SLA’s, zoek tot in de puntjes uit hoe de dienstverlening werkt en bezoek ook zeker het datacenter als dat mogelijk is.”

Eerste hulp bij hacks

Het laatste hoofdstuk van de digitale transformatie draait rond security. Hoe kan het ook anders? “Er gaat geen week voorbij, of er wordt weer een of andere hack gemeld,” opent Rutger Plak van Nederlands securityspecialist Fox-IT. Het afgelopen jaar werden dan ook talloze instanties geteisterd door cyberaanvallen. De allergrootste hacks – lees: Yahoo, Ashley Madison, LinkedIn – resulteerden in miljardenverliezen, enorme hoeveelheden gelekte gebruikersgegevens en vooral veel imagoschade. Maar ook bij kleinschalige hacks kan de impact aanzienlijk zijn, aangezien ze zelden meteen worden ontdekt. “Gemiddeld duurt het 146 dagen voor een bedrijf zo’n hack detecteert,” waarschuwt Plak. “En een hacker kan enorm veel schade aanrichten in zoveel tijd.”

Om een hack snel op het spoor te komen, is het dan ook essentieel dat ondernemingen weten hoe cybercriminelen proberen binnen te dringen. Omdat er inmiddels genoeg wordt geïnvesteerd in betrouwbare antimalware en andere preventiesystemen, gaan cybercriminelen op zoek naar de zwakste schakel: de werknemer. “Werknemers zijn gemakkelijk te bereiken en hebben toegang tot bedrijfskritische systemen,” zegt Plak. Zo proberen cybercriminelen werknemers via e-mail te overtuigen om login-gegevens door te sturen of een kwaadaardige bijlage te downloaden, terwijl ze zich voordoen als een medewerker of klant. Menselijke detectie is een van de meest efficiënte oplossingen voor dat soort van social engineering, geeft Plak mee. “Train je mensen om zulke e-mails te herkennen en te signaleren aan de verantwoordelijke. De kosten die je investeert in een cursus verdien je terug als je een hack weet te voorkomen.”