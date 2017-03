Petabytes migreren naar de cloud? Zo doet Amazon het.

Smart Business sprak met Julien Simon, technisch evangelist bij Amazon Web Services (AWS). Amazon is momenteel ‘s werelds grootste en dus belangrijkste aanbieder van publieke clouddiensten. De meeste bedrijven die naar de cloud willen, gaan echter niet meteen overstag. De transformatie gebeurt in stappen.

“Eerst wordt er getest en ontwikkeld op AWS. Daarna volgen de nieuwe applicaties. In een volgende fase rolt men websites en analytics/mobiele toepassingen uit in de cloud. Pas daarna volgt de volledige migratie van het datacenter en de bedrijfskritische toepassingen,” schetst Julien Simon het gemiddelde traject. “Wie overstapt, migreert altijd eerst zijn data, en pas daarna de applicaties.”

Een van Amazons referentieklanten is Netflix, de bekende dienst voor video-op-aanvraag. Sinds eind 2007 draait Netflix voor de volle honderd procent op AWS. “Netflix groeide sindsdien 1.000 maal wat betreft het aantal gestreamde uren video per maand. Een bewijs dat ons cloudplatform kan meeschalen,” vertrouwt Julien Simon ons toe.

Drempel

De beloftes die publieke cloudproviders maken, klinken inderdaad aanlokkelijk. Je betaalt enkel voor wat je effectief verbruikt, en je kunt quasi oneindig opschalen … en weer terug. Inzake financiering ga je van een CAPEX- naar een OPEX-model, wat de drempel verder verlaagt. Het zijn allemaal argumenten die ondertussen al enkele jaren meegaan.

Maar wellicht het grootste struikelblok om naar de cloud te gaan, is het werk dat eraan voorafgaat: je applicaties en data overzetten (of migreren) kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Volgens Julien Simon kan een KMO ‘binnen enkele maanden’ gemigreerd geraken. Voor de grote bedrijven kan dat oplopen tot enkele jaren: “General Electric is twee jaar geleden gestart met het verplaatsen van 9.000 workloads naar AWS. In totaal hebben ze drie jaar voorzien hiervoor.” Dat is een behoorlijk lange tijd, vinden we zelf, maar volgens Julien Simon plukte General Electric al halverwege het traject de vruchten door lagere operationele kosten, onder andere doordat het ging van 34 naar amper 4 eigen datacenters.

Sneeuw

Amazon beseft dat de drempel er is, en beschikt daarom over een aantal specifieke diensten om migrerende klanten bij te staan. Zo is er de AWS Storage Gateway, een soort van softwareconnector die je plaatst tussen je bestaande IT-omgeving en de cloud van Amazon. “Onze gateway is geschikt om tientallen terabytes aan data over te zetten. Heb je meer data, dan zijn er betere opties,” legt Julien Simon uit. Hij doelt op de Snowball. Dat is in de basis een externe harde schijf ter grootte van een kleine reiskoffer, die je van Amazon huurt om een fysieke transfer van je data mee uit te voeren.

Eén enkele Snowball-koffer kan tot 100 terabyte aan data opslaan. Je kopieert er je lokale data naar toe, en verzendt de Snowball vervolgens naar het gewenste datacenter van Amazon. Amazon plaatst dan de data in de cloud. Simon: “Een dergelijke hoeveelheid data uploaden via het internet kost te veel bandbreedte en kan weken tot zelfs maanden in beslag nemen. Met de Snowball staat na een week alles bij Amazon, en dat voor 250 dollar.”

Maar zelfs Amazons Snowball volstaat in sommige gevallen niet. Zo had het Amerikaanse DigitalGlobe, dat satellietkaarten samenstelt, liefst 13 van dergelijke Snowballs nodig om hun data te verplaatsen naar de Amazon-cloud. Voor dergelijke gevallen is er de Snowmobile, een grote vrachtwagen die tot 100 petabyte (100.000 terabyte) kan stockeren en die ondertussen ook in Europa rondrijdt.

Oracle

Volgens Julien Simon is Amazons migratiedienst voor databanken ook erg in trek. Er werden wereldwijd al 20.000 databanken mee overgezet. Bijzonder is dat de dienst niet alleen van pakweg Oracle naar Oracle kan migreren, maar ook heterogeen werkt, bijvoorbeeld van Oracle naar Amazon Aurora. “Vooral nu Oracle de licentiekost gevoelig heeft verhoogd, verwachten we dat dergelijke migraties populairder gaan worden,” voorspelt Julien Simon.

IaaS en PaaS

Ondanks dat Amazon in de eerste plaats een provider van IaaS-diensten is, komen er ook meer en meer managed services bovendrijven. Dat is al het geval voor relationele en NoSQL databanken. “Het enige dat je moet doen is een tabel aanmaken. Amazon doet de rest. Je hoeft je dus niets aan te trekken van de configuratie of onderliggende infrastructuur,” aldus Simon.

Simon wil daarmee echter niet gezegd hebben dat dergelijke PaaS-diensten de toekomst zijn voor Amazon, maar het is wel duidelijk dat ze steeds belangrijker worden. Zo rolde Amazon vrij recent een aantal diensten uit waar applicatiebouwers middels een API kunnen op inhaken. Het gaat om tekst-naar-spraak-conversie (Polly), tekstconversatie gebaseerd op machine-learning (Lex) en diepgaande beeldherkenning (Rekognition). Zo gaat Amazon rechtstreeks de concurrentie aan met IBM Watson, dat vergelijkbare diensten heeft.

Foutje

Uiteraard komt ook de recente uitval van de Amazon S3-opslagdienst van eind februari ter sprake. Gedurende enkele uren was een van de S3-opslagregio’s ontoegankelijk, waardoor een hoop (Amerikaanse) webdiensten niet goed werkten, waaronder Netflix. Julien Simon erkent de menselijke fout die Amazon daarbij maakte, maar vindt niet dat Amazon een slechte beurt heeft gemaakt: “het is het eerste grote voorval in 10 jaar, impacteerde slechts één locatie, we waren geen data kwijtgeraakt, en bovendien was het probleem niet gerelateerd aan onze technologie.”