Facebook Workplace: zo werkt Facebooks zakelijke platform

Facebook lanceerde even geleden hun eigenste mail-killer: Facebook Workplace. De zakelijke tegenhanger van het sociale netwerk zou bedrijven een vertrouwde omgeving bieden om te communiceren, samen te werken en projecten te beheren. Werken op Facebook, hoe ziet dat eruit?

Vormgeving

Zonder twijfel is Facebook het populairste sociale platform wereldwijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bedrijf inzet op dat succes, en het bij de zakelijke versie over exact dezelfde boeg gooit. De vormgeving is zo goed als identiek aan de conventionele Facebook, met als grootste verschil dat het iconisch Facebook-blauw nu ontbreekt. In de plaats daarvan krijgen gebruikers een sober, grijze interface.

LEES DIT: Microsoft Teams opent jacht op Slack

Groepen, Chat, en Volgen

Het grootste pluspunt van het platform? De leercurve is onbestaande. Iedereen met een Facebook-account, en laten we voor de gemakkelijkheid ervan uitgaan dat dat de meerderheid is, zal meteen weten hoe Facebook Workplace in elkaar zit. Zoals op het sociale netwerk, komt het kloppend hart van het platform in de vorm van een nieuwsfeed, waar alle recente updates, posts of andere nieuwtjes verschijnen.

Communiceren met elkaar gaat ten eerste via de ingebouwde chatfunctie…

…maar het grootste deel van de communicatie op het platform vindt plaats in de groepen.

Groepen worden opgedeeld in verschillende categorieën, zoals ‘Teams en projecten’, ‘Aankondigingen’ of ‘Sociaal en meer’. Als lid van een groep kan je er terecht om vragen te stellen aan je medewerkers, updates te krijgen over bepaalde projecten en documenten te delen met de hele groep.

In tegenstelling tot Facebook, kan je op Workplace overigens geen medewerkers ‘bevrienden’. Iedereen die op het netwerk zit, kan je echter wel volgen. Als volger zie je dan hun persoonlijke updates of berichten in je nieuwsfeed verschijnen, naast de berichten van de groepen waar je lid van bent.

Automatisch vertalen

Bovendien kan je ook anderstaligen op het platform bereiken zonder zelf je taalknobbel aan te spreken: berichten kunnen automatisch vertaald worden. Een vergelijkbare functie bestaat al op de sociale variant het platform, maar op Facebook Workplace kan de poster kiezen om hun bericht meteen in verschillende talen beschikbaar te maken. Personen die het platform in een van die talen bezoeken, krijgen het bericht automatisch te zien in hun standaardtaal.

Stel dat je samenwerkt met Franstalige partners: dan kan je in het Nederlands een bericht posten, maar ook meteen aangeven dat de post in het Frans moet verschijnen. Onder je originele bericht komt dan een vertaling die je eventueel handmatig kan aanpassen.

Mobiele app

In de app van Facebook Workplace zien we de restanten van de lay-out in de bètafase: de pagina’s zijn voorzien van een donkerblauwe menubalk, in plaats van het grijs van de webversie. De app deelt alle functies met de webversie, behalve het chatten. Daarvoor heb je de aparte app ‘Work Chat’ nodig, die net zoals Facebook Messenger niet geïntegreerd is op het platform.

Betalen voor Facebook?

Facebook Workplace werkt met een maandelijks abonnement dat begint bij 3 dollar per gebruiker, omgerekend ongeveer 2,82 euro. Vanaf 1.000 actieve gebruikers daalt die prijs naar 2 dollar, en vanaf 9.000 betaal je 1 dollar voor elke bijkomende gebruiker. Qua gebruikerservaring lijkt het er echter op dat Workplace en Facebook weinig verschillen: als de twee geen identieke tweeling zijn, dan wel neven die héél erg op elkaar lijken. De vraag dringt zich dan op waarom je zou betalen voor een professioneel collaboratieplatform, terwijl je alles gratis op Facebook vindt.

Facebook zelf schuift beveiliging naar voor als één van de sterkste punten van Workplace. Het bedrijf tacklet de kwestie in de FAQ, en legt uit dat het platform is uitgerust met enkele security-functies die niet op het sociale netwerk te vinden zijn. Onder andere functies als single sign-on, identity management, analytics-mogelijkheden en technische ondersteuning moeten bedrijven verleiden om voor het zakelijke platform te kiezen. Los daarvan lijkt het ook gewoon handiger om je privéaccount op Facebook privé te houden; wie wil tenslotte zijn vakantiefoto’s delen met het hele bedrijf?

Voordeel én nadeel

Facebook Workplace kan teren op het succes van het sociale netwerk, en dat is niet per se iets negatiefs. In plaats van een radicaal nieuw platform te introduceren, inclusief een resem ingewikkelde productiviteitsfuncties, kunnen werkgevers tijd en frustratie besparen door werknemers een omgeving aan te bieden die ze kennen. Dat voordeel heeft echter ook zijn keerzijde.

Het grootste gebrek op Facebook heeft kans om meteen ook Workplace aan diggelen te slaan: de angst om iets te missen. Dankzij de nieuwsfeed worden updates in één lang overzicht getoond, maar net zoals op het sociale netwerk kunnen updates op die manier bedolven worden onder de meest gelikete, meest besproken posts. Onpopulaire berichten dreigen verloren te gaan, met dubbele posts en onopgeloste problemen tot gevolg.

Als Facebook Workplace die valkuil echter kan omzeilen, en als het bedrijven kan overtuigen dat het platform wel degelijk een meerwaarde biedt, heeft het platform een goede kans om een ereplaatsje te veroveren op de werkvloer.