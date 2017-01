1 op 3 werknemer mag niet op Facebook tijdens de werkuren

Er zijn weinig werknemers die zonder een account op Facebook of Twitter door het leven gaan. Dat weet elke werkgever. Welke rol sociale media op de werkvloer spelen, is andere koek. Verbied je sociale media uit veiligheidsoverwegingen? Of laat je je werknemers zelf beslissen of ze zonder of mét hun sociale netwerk de werkdag doorkomen?

To FB or not to FB

Uit een online poll op Smartbiz.be, ZDNet.be en Techpulse.be blijkt dat de meeste werkgevers het één of het andere verkiezen. Zo’n 638 bezoekers namen deel aan de enquête en gaven een antwoord op de vraag: “Mag jij van je baas op Facebook tijdens de werkuren?”

Maar liefst 29 procent van de bezoekers ging voor een volmondig “ja”, hoewel daarnaast bijna 20 procent toegaf dat Facebook geblokkeerd is op kantoor. De twee uiteenlopende antwoorden vormen bijna de helft van alle deelnemers. Het gemiddelde beleid rond sociale media lijkt zo opgesplitst te kunnen worden in twee kampen: die waarbij Facebook ongereguleerd mag, en degene die het netwerk zonder pardon blokkeren.

Daarnaast zegt 18 procent dat ze tijdens de werkuren weliswaar niet op Facebook mogen, maar dat dat – voor zover zij weten – niet gecontroleerd wordt. Ten slotte antwoordt ook 14 procent dat ze Facebook mogen gebruiken tijdens een pauze, en laat een kleine groep weten dat ze worden verwacht om enkel voor werkgerelateerde activiteiten naar het sociaal medium te surfen. Ongeveer 14 procent zei niet te weten wat het beleid op kantoor inhield.

Blokkeren uit voorzorg

Over het algemeen lijken er meer ja-zeggers, dan nee-zeggers te zijn, maar de werkomgevingen waarin Facebook geen plaats heeft, gaan het netwerk ook vaak blokkeren. Er werd niet gepeild naar de motivering achter zo’n blokkering, maar het is aannemelijk dat veel werkgevers aan veiligheid denken. Op sociale media kunnen werknemers zich immers eveneens laten vangen door phishing-aanvallen of kan er gevoelige informatie worden gelekt, maar in tegenstelling tot e-mail, worden werknemers bijna nooit gebrieft over de gevaren op het netwerk. De risico’s zijn daarom voor werknemers niet altijd even duidelijk.

Facebook verbieden op de werkvloer is echter niet altijd de beste keuze: er is veel kans dat je werknemers het verbod aan hun laars lappen, en dat ze het je kwalijk nemen dat ze niet even kunnen ontspannen op de website. Bovendien is het een communicatiemiddel dat ook op de werkvloer kan gebruikt worden. Wellicht daarom bracht Facebook vorig jaar een zakelijke tegenhanger, Workplace, uit. Op het netwerk kunnen werknemers met elkaar en eventueel externe partners communiceren, maar het netwerk kan sterk worden bewaakt door het bedrijf zelf.