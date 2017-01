De trends van 2017 volgens CeBIT

Naar jaarlijkse gewoonte biedt de Hannover Messe van 20 tot en met 24 maart ruimte aan CeBIT. Sinds 1970 kan je daar de vinger aan de pols van de meest recente computertrends houden. De laatste jaren evolueerde CeBIT naar een meer zakelijke B2B-beurs waardoor het event zich uitstekend leent om eens te kijken welke belangrijke ontwikkelingen van belang zijn in de zakelijke sector in 2017.

Het hoeft niet te verrassen dat de globale trend er één van digitale disruptie is. De nieuwste computertechnologie baant zich een weg naar iedere bedrijfssector en wie niet mee vernieuwt, blijft achter. De disruptie kunnen we opsplitsen in vijf belangrijke domeinen.

Artificiële intelligentie. 2016 was het jaar van de doorbraak van machine learning, neurale netwerken en zwakke kunstmatige intelligentie. We zagen waartoe de technologie nu al in staat is. In 2017 zal kunstmatige intelligentie en machine learning meer en meer mainstream worden. Bedrijven en KMO’s kunnen dankzij nieuwe software en krachtige voorspellende algoritmes de mogelijkheden van AI zelf oogsten. Denk bijvoorbeeld aan een algoritme dat diagnoses bedenkt voor ziektebeelden. Een AI-dokter kan immers te allen tijde op de hoogte zijn van de allernieuwste studies terwijl een dokter zich bijna non-stop zou moeten bijscholen.

Virtual reality. De zakelijke sector blijkt niet gespaard van de B2B-hype. Waar we betwijfelen of VR-headsets zoals de Oculus Rift en de HTC Vive snel het grote publiek zullen aanspreken, zijn de mogelijkheden van VR-brillen voor bedrijven enorm. Het ecosysteem rond bestaande VR-toepassingen wordt steeds uitgebreider. Bedrijven grijpen de kans om VR-producten uit te werken maar ook om VR in te zetten om bestaande producten op een andere manier aan de man te brengen. Wie verkiest er niet om eerst met de hulp van augmented reality te kijken of een nieuwe ijskast wel in zijn keuken past alvorens hij of zij naar de winkel trekt?

Drones. Op Europees niveau worden drones natuurlijk steeds belangrijker. Waar vroeger een helikopter en een piloot nodig was om bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen te inspecteren, volstaat het nu om met een drone een kijkje te nemen. Dat is eenvoudiger en goedkoper. Bovendien zijn diensten als Amazon volop bezig met het uitwerken van een systeem voor autonome leveringen per drone. In Frankrijk bestaat er zelfs al een droneroute voor pakketjesbedrijf DPD. De mogelijkheden die drones bieden zijn geen toekomstmuziek meer: wie wil kan vandaag al zijn voordeel uit de vliegtuigjes halen. In België ligt dat iets moeilijker: onze beperkende wetgeving maakt het moeilijk om snel aan de slag te gaan en de wet bevat bovendien een provisie die de levering van pakjes met drones bij voorbaat verbiedt.

Internet der dingen. 5G is al een trend sinds de lancering van 4G. Ook dit jaar kijken fabrikanten naar de mogelijkheden van de snelle standaard voor mobiele data. 5G moet vooral de communicatie van machines naar andere machines vereenvoudigen. Ideaal dus voor het internet der dingen. We zien echter dat niet iedereen wil wachten op de uitrol van 5G. ‘Connected’ toepassingen rukken vandaag al op gebruikmakend van bestaande standaarden. Van consumentvriendelijke oplossingen tot grote machines die zelf aan een centrale melden wanneer onderhoud een goed idee is: de manier waarop we met ‘domme’ toestellen omgaan, verandert voor goed.

Beveiliging. Wie internet der dingen zegt, zegt veel te weinig ook beveiliging. Zoals een grote hack van slimme toestellen vorig jaar aantoonde is security te vaak een tweede prioriteit voor IoT-fabrikanten. Dat moet dit jaar veranderen. Ook op grotere schaal is security een belangrijk thema. Staten beseffen sinds de verkiezingen in de VS in 2016 dat het internet een strijdtoneel is. Op CeBIT maakt onder andere het Duitse Cybercommando (CIR) ter illustratie zijn opwachting. Daar kan België misschien nog iets van leren: CIR telt 13.500 werknemers, het Belgische equivalent een twintigtal.

Start-ups. De mogelijkheid om spotgoedkoop computerkracht en opslagcapaciteit te kopen in de cloud geeft start-ups meer dan ooit de nodige tools om zich snel te ontpoppen tot bedrijven met een relevant product. Start-ups zijn een steeds onmisbaarder aspect van iedere zichzelf serieus nemende beurs. Op CES in Las Vegas kwamen veel van de leukste nieuwtjes van prille bedrijfjes en ook op CeBIT krijgen ze hun plaats. Opvallend: tussen de ongeveer 400 ingeschreven start-ups uit 40 landen die in Hannover hun opwachting zullen maken, zitten op het moment van dit schrijven nog maar twee Belgische exemplaren. Inschrijvingen lopen nog, maar het toont aan dat België in 2017 woorden mag omzetten naar daden om lokale vindingrijkheid ook in het buitenland te gaan promoten.