Hoe iPhone de bedrijfswereld kon veroveren

Tien jaar geleden beklom Steve Jobs het podium om een toestel aan te kondigen dat de krachten van een telefoon, een iPod en een palmtop combineerde. Het idee was revolutionair in een tijd waar smartphones steevast vergezeld waren van toetsenbord en/of stylus. Dat fabrikanten Nokia en Blackberry het baanbrekende concept negeerden, betekende enkele jaren later dan ook hun vroegtijdige ondergang. De iPhone kon zich knus vestigen op de troon, en veroverde niet alleen het hart van de consument, maar ook een plaatsje in de bedrijfswereld. Niet onterecht, zo blijkt.

Weg met het toetsenbord

Om te beginnen legde Apple met de iPhone de vinger op de zere plek. Blackberry-toestellen mochten anno 2007 dan wel een populaire optie zijn in de bedrijfswereld, niet alle gebruikers waren opgezet met de zware, onelegante toestellen die op zakelijke gebruikers mikten. De iPhone maakte komaf met dat imago, gooide het kleine toetsenbord overboord, en opteerde in de plaats daarvan voor een touchscreen. Een gestroomlijnd design en een doeltreffende introductie door Steve Jobs maakte de intrede compleet, en profileerde de iPhone meteen als een high-end toestel voor veeleisende gebruikers. Vanaf het begin was de zakelijke gebruiker een logisch publiek voor de iPhone.

Bring your own iPhone

Omdat gebruikers massaal voor de iPhone kozen, werd de ‘bring your own device’-trend ingezet. Werknemers wilden kiezen op welk toestel ze de meeste tijd spendeerden, en opteerden massaal voor de gebruiksvriendelijke iPhone, in plaats van de meer conventionele opties op de werkvloer. In veel bedrijven gingen werknemers hun persoonlijke toestel gebruiken voor werkgerelateerde activiteiten, omdat het beheren van twee toestellen voor velen te omslachtig bleek. Bedrijven hadden geen keuze om mee te gaan met de stroming en de BYOD-trend te eren.

Op die manier kregen gebruikers vrij spel om de iPhone officieel te integreren in hun werkleven. Dat viel ook Apple op, waardoor het bedrijf prompt enkele ontwikkelingen doorvoerde om de iPhone nog aantrekkelijker te maken voor werknemers. Zo werd het kort na de introductie makkelijker om e-mails, contacten en je kalender te synchroniseren met je iPhone, dankzij een licentie op de Microsoft Exchange ActiveSync-protocol. Jaren later gaat Apple een stapje verder, en sluit het partnerships met bedrijven als SAP, Getronics en Cisco om bedrijven te lokken.

Veiliger

Een ander voordeel waardoor bedrijven op de kar van Apple springen, is veiligheid. Apple’s besturingssystemen, iOS en macOS X, worden minder belaagd door malware dan alternatieven. Bovendien worden upgrades van het mobiele besturingssysteem veel sneller uitgevoerd dan op bijvoorbeeld Android. iPhone-gebruikers kunnen bijna meteen op de nieuwste versie van hun OS rekenen, terwijl Android-gebruikers maanden kunnen wachten, afhankelijk van de fabrikant van hun smartphone. Bovendien werkt Apple ook nu nog aan het vereenvoudigen van het beheer van hun mobiele toestellen op de werkvloer.

Net zoals Rome niet in één nacht is gebouwd, had ook de iPhone op de werkvloer zijn tijd nodig. Het duurde enkele jaren voor de strijd was gestreden, maar voorlopig komt Apple eruit als onovertroffen overwinnaar. In de toekomst is het mogelijk dat Android-toestellen eveneens een deel van de zakelijke markt kunnen afsnoepen, maar voor nu blijft Apple nog even met de scepter zwaaien.